Tres candidatos optan a presidir el Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife

Tres son los candidatos que optan a la elección del decanato del Colegio Oficial de Abogados de Santa Cruz de Tenerife (Icatf). Este martes, la entidad ha comunicado la apertura del proceso para que los aspirantes que quieran postularse a presidir el colegio profesional durante los próximos cinco años presenten su candidatura junto con los profesionales que integrarán sus equipos en las planchas con las que concurrirán a las elecciones de este colegio profesional de la abogacía.

Los candidatos tienen un mes para formalizar sus candidaturas y planchas así como sus programas. A partir de esa fecha se convocarán las elecciones que, en principio, se celebrarían a finales del mes de octubre.

Por el momento está confirmado que serán tres los profesionales que darán un paso al frente para presentar su candidatura aunque aún no se ha hecho pública la lista de los integrantes que conformarán las planchas definitivas de dos de los candidatos. Los aspirantes son José Manuel Niederleytner García-Lliberós, actual decano que se postula para una tercera reelección; Mila Pacheco, que durante los últimos cinco años ha formado parte del equipo de gobierno de Niederleytner como vicedecana del Icatf, mientras que el tercer candidato es el abogado Víctor Martín.

Reelección

El actual decano es el único que no solo ha anunciado de forma oficial su intención para presentarse a un tercer mandato al frente del colegio profesional, también tiene cerrada la lista de miembros de su equipo con el que concurrirá a las urnas. La presentación de su programa y su plancha se hará de forma oficial hoy miércoles, a las 19:00 horas, en el Círculo de Amistad XII de Enero. Aunque ya se puede avanzar que su equipo estará integrado por Candelaria García Morales, Guillermo de Benito Muñoz, María Esther Medina Castilla, José Miguel Velázquez Perelló, Auxiliadora Díaz Rodríguez, María José Benítez Santos-Morán, Mario González Rodríguez, María Zahira Morales Romero, María Cristina Fuentes Marrero, José Manuel Cuerva González, María Herrero Álvarez y Julio Rijo Muñoz.

Niederleytner destaca que el eje principal de su programa será «seguir implementando avances que redunden en la labor profesional de los abogados y en una mejor justicia».

Por su parte, la actual vicedecana, Mila Pacheco, también ha decidido dar un paso al frente y liderar su propia candidatura para dirigir el colegio de letrados durante el próximo lustro.

Pacheco ha hecho pública su intención de presentarse a estos comicios colegiales y en los próximos días anunciará también quienes serán los integrantes del equipo que le acompañarán así como el programa que pretende poner en marcha en el caso de que resulte vencedora.

El tercer aspirante es Víctor Martín y se postula para presidir la entidad colegial de los abogados de Tenerife, La Gomera y El Hierro a lo largo de los próximos cinco años bajo la plancha «Alternativa por la dignidad de la abogacía». Martín ha confirmado a este periódico que su plancha «está formada en más de un 80% por compañeras abogadas» y añadió que «quiere un colegio profesional más combativo, solidario y cercano a la realidad diaria de los despachos de los abogados».