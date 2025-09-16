Tenerife mantiene firme su aspiración de acoger el final de La Vuelta a España 2026

El vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, ha reafirmado el interés de la institución en que la Isla sea sede de la etapa final de la Vuelta a España en 2026. Según destacó, se trata de una oportunidad única por la extraordinaria dimensión deportiva de la prueba, consolidada en el calendario ciclista internacional, y por su capacidad para proyectar la imagen de Tenerife en el exterior.

La aspiración tinerfeña llega tras una edición 2025 de La Vuelta marcada por los problemas de seguridad y altercados en varias etapas debido a manifestaciones propalestinas y derivadas de la presencia del Israel-Premier Tech en el pelotón. Estas obligaron a reforzar los dispositivos policiales y generaron polémica sobre la politización del evento. En este contexto, el Cabildo de Tenerife subraya la necesidad de asegurar que, si la Isla acoge la final en 2026, se haga bajo un marco de estabilidad y con plena garantía de éxito deportivo y organizativo.

“Es un reconocimiento que merecen nuestros deportistas y nuestros aficionados al ciclismo en la isla”, señaló Afonso, insistiendo en que la prioridad es posicionar a Tenerife como referente deportivo, y no dejarse llevar por “otras circunstancias ni la instrumentalización política”.

Perico Delgado se cruza con el pelotón en la etapa de Tenerife de La Vuelta de 1988. En la portada de El Dominical, reproducción del cartel de aquella edición, la 43ª. / E. D.

El dirigente insular explicó además que el Cabildo continuará las conversaciones tanto con la organización de la Vuelta como con los organismos federativos para garantizar que, en caso de confirmarse, el evento se desarrolle con todas las garantías de seguridad, organización, logística y proyección mediática, transmitiendo además los valores del deporte vinculados a la isla.

El Cabildo de Gran Canaria pide vetar al Israel-Premier Tech

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, afirmó el pasado lunes que la Isla renunciaría a acoger etapas de La Vuelta 2026 en caso de que se mantenga en competición al Israel-Premier Tech. Con el conflicto entre Palestina y el país israelí de fondo, Morales hizo estas declaraciones en un acto de apoyo al pueblo palestino y en rechazo al genocidio del Gobierno de Netanyahu en Gaza.

Acto de apoyo al pueblo de Palestina en la plaza de Santa Ana, en Las Palmas de Gran Canaria / Jesús Montesdeoca

Esta situación pone en brete el acuerdo alcanzado entre los Cabildos de las islas capitalinas y el Gobierno de Canarias con la organización de La Vuelta a España para traer esta competición en 2026 a suelo canario casi 40 años después. La postura de Morales, en principio, parece alejar un final soñado con el Teide de fondo.