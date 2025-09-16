Tenerife, en un brete tras la amenaza de renuncia de Gran Canaria a 2026

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha anunciado este lunes que la isla renunciaría a acoger etapas de la Vuelta Ciclista a España si viene el equipo de Israel. Morales ha hecho estas declaraciones durante el acto de apoyo al pueblo de Palestina y en rechazo al genocidio del Gobierno de Israel en Gaza, celebrado en la Plaza de Santa Ana, un día después de que las protestas de activistas pro Palestina impidieran que el final de la Vuelta se celebrara en el centro de Madrid.

La polémica deportiva y política tras la suspensión de la última etapa de La Vuelta en Madrid, por las protestas de miles de ciudadanos, salpica también a Canarias, puesto que la intención es -o era-, desde hace alrededor de un año, la de que en 2026 se celebren etapas en Gran Canaria y Tenerife. La postura de Morales, de esta manera, no solo aleja a la ronda española de la isla capitalina oriental, sino que también afecta directamente a Tenerife.

El encaminado -no firmado- y complejo acuerdo para que la carrera transcurriese por las Islas casi 40 años después (lo hizo por primera y única vez en 1988) necesitó de la participación de numerosos agentes: un acuerdo en el que tomaron parte, entre otros, las consejerías de Turismo y Deporte, tanto del Gobierno de Canarias, como la de los Cabildos de Tenerife y Gran Canaria.

El pacto se había alcanzado entre Javier Guillén, director de la prueba, y todos los intervinientes, se basaba en dos condiciones fundamentales: que La Vuelta se disputaría al menos en las dos islas capitalinas y que terminase en Canarias. Con todo, una posible renuncia de Gran Canaria -Morales amenaza a la organización, pero La Vuelta no tiene la potestad de expulsar o vetar a ningún equipo, siendo esta una responsabilidad de la Unión Ciclista Internacional- haría tambalearse el acuerdo.

El Gobierno de Canarias debería entonces replantearse si convendría apostar por traer la carrera al Archipiélago en caso de que no pasase por Gran Canaria y la propia Vuelta si aceptar el cambio de condiciones. ¿Podría Tenerife acoger más de dos etapas? La factura se dispararía (misma cuenta, pero a dividir entre menos partes) y no queda claro si habría alternativas suficientes para trazar recorridos con el nivel necesario. El Cabildo de Tenerife, por ahora, no se ha pronunciado al respecto, pero está obligado a hacerlo en las próximas horas. El anhelo de la presidenta, Rosa Dávila, y el vicepresidente Lope Afonso, de una etapa definitiva por las carreteras del Teide, se pone muy complicada.

Chris Froome, ganador de La Vuelta 2017, durante su concentración en Tenerife. / E. D.

No hay firma

Morales recordó que hace meses, mucho tiempo antes del inicio de la Vuelta y de la polémica sobre la presencia del equipo patrocinado por Israel, el Cabildo firmó un preacuerdo con los organizadores de la prueba ciclista, pero aclaró que pese a lo que se ha comentado desde entonces "no hay nada definitivamente firmado".

"No hay ningún acuerdo final que diga que se ha cerrado la presencia de la Vuelta Ciclista el próximo año en la isla de Gran Canaria; dicho esto, desde luego estamos dispuestos a acogerla y nos parecía una medida atractiva para la isla, en un acuerdo en el que también estaría el Gobierno Canarias y el Cabildo de Tenerife para que después de tantos años la Vuelta llegara a nuestra tierra. Ahora bien, tengo que decir con absoluto convencimiento que participando Israel, no", declaró el presidente del gobierno insular.

Morales apuntó que "Gran Canaria no está dispuesta a blanquear el genocidio en Gaza y a blanquear al Estado de Israel a través del Deporte o de cualquier otra actividad". "Por lo tanto - insistió-, vamos a ver qué sucederá en los próximos meses, pero con la participación de Israel Gran Canaria no acogería la Vuelta Ciclista a España".