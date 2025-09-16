Tendrá que pagar 247.000 euros por alquilar 60 coches que luego vendió en Tenerife

Creyó que era un plan sin fisuras, que nadie sospecharía y que las víctimas no le identificarían como la persona que estaba detrás de una estafa en Tenerife. Sin embargo, fue identificado, detenido y ha tenido que afrontar un juicio en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife donde ha sido condenado este martes por un delito continuado de estafa tras alquilar un total de 60 vehículos que luego vendió a terceros simulando que eran de su propiedad.

El Ministerio Fiscal solicitaba para el acusado que se le impusiera una pena de tres años de prisión y la devolución a las víctimas de una cantidad cercana a los 280.000 euros que se corresponde con el dinero que les defraudó. Sin embargo, tanto la Fiscalía como las tres acusaciones particulares y el letrado de la defensa alcanzaron un acuerdo mediante el cual se dictó una sentencia de conformidad y no se llegó a celebrar la vista oral. El acusado reconoció los hechos que se le imputaban y estuvo de acuerdo en resarcir económicamente a las víctimas en las cantidades que le demandaban, en total 278.000 euros. A esa suma hay que descontar 30.800 euros que ya ha devuelto el procesado a dos de los estafados, por lo que finalmente debe devolver 247.200 euros. En cuanto a la condena de prisión, la medida de privación de libertad acordada se acorta de los tres años solicitados inicialmente a los dos años.

Al no constarle antecedentes previos computables en este procedimiento, se acordó también suspender su ingreso en prisión bajo el compromiso de que no cometa ningún delito en los cinco años siguientes a declararse firme la sentencia, ya que en caso de hacerlo, el acuerdo se revocaría y su ingreso en prisión sería inmediato.

El modus operandi

Los hechos ocurrieron en apenas 15 días, entre el 26 de marzo y el 15 de abril de 2021. El ahora condenado, de forma directa o valiéndose de terceras personas que desconocían las verdaderas intenciones de este, alquiló numerosos vehículos a empresas del sector. En total fueron 60 los vehículos alquilados que luego, con la intención de obtener un beneficio ilícito, los puso a la venta a terceros u otras empresas del ramo de la compra-venta de automóviles. Quienes adquirieron los coches que esta persona les vendió descubrieron muy pronto que esos vehículos no le pertenecían a la persona que se los vendió. De hecho, en apenas unas horas, empresas y particulares que habrían comprado los automóviles tuvieron que devolverlos a los legítimos propietarios a pesar de haber pagado por ellos a quien después se descubriría que era un estafador.

El ahora condenado se hacía pasar por representante de una empresa crediticia dando la sensación de credibilidad en las operaciones de venta a quienes iban a comprar los vehículos. Esta empresa también será resarcida económicamente por la utilización fraudulenta de su marca o nombre comercial con la cantidad de 3.000 euros.

En el lapso de tiempo de dos semanas, el condenado alquiló 60 vehículos que luego vendió en lotes o individualmente. De esta manera ha quedado probado que vendió 19 vehículos al representante de una empresa que le pagó 136.500 euros. A esta firma, el procesado ya ha devuelto, desde que se iniciaron las acciones legales contra él, un total de 14.000 euros. A otra persona le vendió un coche por valor de 10.000 euros; a una tercera persona le enajenó otro coche por 11.000 euros. En otra operación de venta, vendió 11 vehículos al representante de otra empresa por una cantidad total de 77.500 euros. A una tercera sociedad mercantil le vendió cuatro vehículos por 43.000 euros en total. A esta empresa también le ha devuelto parte de ese dinero, en concreto, 16.800 euros.

Estas operaciones de compra-venta no fueron las únicas. En esas mismas fechas, alquiló y puso en venta otros 24 vehículos a un empresario italiano del sur de Tenerife. Este empresario acordó con el procesado un precio de 8.000 euros por cada vehículo. Como acuerdo previo para la operación, el empresario entregó 5.000 euros por la reserva de los coches con el compromiso de adquirirlos en una fecha próxima. Sin embargo, la estafa se descubrió antes de consumarse la operación de compra-venta y el empresario no abonó las cantidades que pedía el procesado y que hubiera alcanzado una cifra de 192.000 euros.

Para la ejecución del plan, el estafador se hacía pasar por representante de una empresa del sector financiero de cobros de créditos sin tener vinculación legal alguna con esta. Además, utilizó las cuentas bancarias de sus progenitores para que los compradores de los vehículos ingresaran el dinero de las operaciones. Pretendía con esta operación, sin éxito, ocultarse como beneficiario de las ventas de los coches.

De esta manera, tras iniciarse el procedimiento judicial, se bloquearon cuatro cuentas bancarias que tienen un saldo de 32.802 euros, 18.000 euros, 11.500 euros y 37.800 euros, respectivamente.

Todas las empresas que alquilaron los vehículos lograron recuperarlos sin desperfectos y no se han personado en la causa como afectados de la estafa.

Según la sentencia de conformidad, el acusado adolecía de un trastorno de tipo bipolar que "afectaba a sus capacidades intelectivas y volitivas", pero sin llegarle a mermar por completo, en la fecha en la que se produjeron los hechos denunciados. Tanto la Fiscalía como las acusaciones y la defensa se comprometen a no recurrir la sentencia.