El mercado inmobiliario de Santa Cruz de Tenerife se vacía: desaparecen tres cuartas partes de la oferta en seis años

El mercado inmobiliario de Santa Cruz de Tenerife se encuentra entre los más tensionados de España en cuanto a la reducción de la oferta de viviendas en venta. Según datos publicados por Idealista, el stock disponible se ha desplomado un 74% en los últimos seis años, situando a la provincia en el grupo con mayores caídas del país.

Este recorte tan acusado refleja la dificultad creciente de acceder a vivienda en la Isla, donde la presión demográfica, la falta de suelo disponible y el atractivo turístico han intensificado la competencia entre compradores. A la par que la oferta disminuye, la demanda se mantiene sólida, lo que presiona al alza los precios y complica la compra para residentes locales.

El caso de Santa Cruz de Tenerife no es aislado, pero sí especialmente relevante por el impacto que esta dinámica tiene en un mercado insular más limitado que el peninsular, donde las alternativas geográficas para absorber la demanda son mayores. Una de las noticias ilusionantes que se han dado en la provincia es el desbloqueo de la mayor bolsa de suelo urbana de Canarias.

El Mojón, en el sur de Tenerife, podrá albergar construcciones tanto hoteleras como residenciales tras casi 30 años desde que comenzara el proceso de desarrollo de "la nueva ciudad de Los Cristianos".

El resto de España sufre un descenso del 39%

A nivel nacional, la oferta de viviendas en venta se ha reducido un 39% desde el máximo registrado en el segundo trimestre de 2019. El estudio de Idealista recuerda que los picos de stock se alcanzaron en distintos momentos entre 2015 y 2022, dependiendo del mercado: en Madrid y Palma en 2015, en Bilbao y San Sebastián en 2016, y en Barcelona en 2019.

En total, 45 de las 52 capitales de provincia han perdido la mitad o más de su oferta. Valencia encabeza la lista con un desplome del 78%, seguida por Segovia y A Coruña (77%), y por Cuenca, Santander y Bilbao (75%). Tras Tenerife y Ávila (74%), aparecen Vitoria y Pontevedra (73%) y Guadalajara (72%).

Entre los grandes mercados, además de Valencia y Bilbao, la oferta se ha reducido un 67% en Sevilla, un 66% en Alicante y San Sebastián, un 53% en Madrid y un 51% en Palma. Barcelona (47%) y Málaga (45%) resisten algo mejor.

En cuanto a provincias, las reducciones han sido menos intensas: solo 23 han perdido la mitad o más de sus viviendas en venta. Vizcaya y Álava lideran las caídas (70%), mientras que Alicante (17%) y Jaén (19%) registran los descensos más moderados, seguidas por Cáceres (20%), Málaga (27%), Murcia (31%) y Granada (32%).