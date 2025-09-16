Icod lanza su nueva web turística con el Parque del Drago como principal atractivo

El Ayuntamiento de Icod de los Vinos a través de la empresa pública Icodtesa continúan con la implementación de acciones recogidas en el “Plan Estratégico de Turismo” que elaboraron en 2024, después de varios meses de trabajo por parte del personal de Icodtesa con JFT Comunicación se ha presentado la nueva WEB TURISTICA del municipio bajo el dominio icoddelosvinosturismo.com.

Para Gerardo Rizo, Concejal de Turismo e Icodtesa, se trata de una WEB TURISTICA transversal con el objetivo de promocionar Icod de los vinos y que cuenta con un amplio contenido y que recoge los distintos atractivos que tiene nuestro municipio, teniendo como referencia el Parque del Drago, principal atractivo turístico de Icod de los Vinos, pero también otros lugares de gran interés, poniendo en valor nuestro patrimonio histórico, cultural, natural, etc., dando cabida también a la viticultura y a la gastronomía, así como a las distintas iniciativas privadas que existen en nuestro municipio alrededor del turismo y el comercio.

Según el concejal icodense, desde el punto de vista digital, se ha buscado crear una WEB TURISTICA con un diseño moderno y alineado con la marca turística, mejorando la experiencia del usuario en la búsqueda de cualquier información de nuestro municipio.