La guardería municipal de Garachico suma tres cursos escolares cerrada. El Centro Infantil Municipal (CIM) La Casita Amarilla ha cerrado sus puertas el 31 de julio de 2023 y desde entonces no se han vuelto a abrir para recibir a los niños de la Villa y Puerto. La infraestructura educativa cuenta con una capacidad para acoger a 20 niños aproximadamente. Durante 21 años, desde 2002, el edificio de titularidad pública fue un referente educativo para cientos de familias de la comarca de la Isla Baja: más de 600 habitantes han pasado por este centro en estas dos décadas.

El Ayuntamiento garachiquense no ha sacado una nueva licitación a pesar de que la última concesionaria avisara de que dejaba la instalación en agosto de 2022, con un año de antelación. Más tarde, en enero de 2023, lo comunicó por escrito a la Concejalía de Educación de la institución local.

Aunque las puertas no se han abierto para los niños, el inmueble, situado en la zona del muelle viejo, se ha usado para albergar a una parte del rodaje de la película protagonizada por William Levy en 2024, Bajo un volcán, y para los trabajos de algunas de las carrozas de las Fiestas Lustrales celebradas en Garachico este último verano.

Guarderías vecinas: la alternativa

De esta manera, a las familias garachiquenses no les ha quedado otro remedio que llevar a sus hijos a guarderías de los municipios colindantes. En el caso de Daniel Gutiérrez, lleva a su hija de 11 meses al Centro Infantil Los Duendes, ubicado en Los Silos, desde que tiene siete. Tanto Daniel como su pareja trabajan con horarios que comienzan a las 7:30 horas y terminan a las 16:00 horas. "Nos supone tener que madrugar más para conducir, teniendo un centro infantil al que podemos ir caminando. Hay que llevarla por la mañana y recogerla por la tarde, un horario en el que al volver aparcar en Garachico es complicado para los residentes", explica.

Para Gutiérrez "es una pena que no se cuiden los servicios básicos de los residentes en Garachico. No hay previsión y no se buscan soluciones antes de que lleguen los problemas", argumenta. Además, asegura estar "resignado porque no va a haber una solución, sino una excusa del por qué no abren la escuela infantil".

"Un esfuerzo considerable"

Elisa Suárez ha sido madre por segunda vez hace tres meses. Aunque su segunda hija aún no está en edad de ir a la guardería, ya se plantean llevarla a Los Silos cuando pueda entrar. Para Suárez y su pareja tener que trasladarse al municipio colindante supone "un esfuerzo diario considerable porque tenemos que reorganizar horarios laborales y familiares. También supone más tiempo cada día en desplazamiento y un coste económico en gasolina y transporte público".

"Me parece fatal que siga cerrada. Es un servicio fundamental y necesario para la familias de Garachico", manifiesta Suárez. "Muchas personas dependen de esto para conciliar el trabajo con la vida diaria. Así nos vemos obligados a dejar el empleo a pedir una reducción de jornada. No todos podemos costearnos un centro privado o desplazarnos a otros lugares con instalaciones públicas. En este último caso, muchas veces no tienen plazas disponibles para la gente que no es de ese municipio", declara.

Nueva licitación para la ludoteca en dos meses

Suárez no se explica que "lleven tres años para sacar la licitación de la guardería, mientras que a la ludoteca municipal, ubicada en el CEIP Antonio del Valle Menéndez, se le acabó en junio y abrirá con una concesión nueva este 23 de septiembre". Además, recuerda que antes de que la última concesionaria dejara la escuela infantil, el alcalde de Garachico, Heriberto González, reunió a las familias e "hizo la promesa de que se abriría sí o sí", concluye.

La postura del Ayuntamiento

El alcalde de Garachico, Heriberto González, descarta abrir la guardería municipal. Argumenta que "estudiando la viabilidad de una nueva concesión, los números no dan. No sería rentable para una empresa llevar este servicio tal y como establece la normativa. Además, con la anterior concesionaria se pagaba una cuota de 200 euros aproximadamente por niño al mes y ahora mismo se tendrían que abonar 500 euros. Algo que no está alcance de la mayoría de los bolsillos de las familias".

La alternativa planteada por el regidor garachiquense está en la apertura de la Escuela Infantil, que nunca se llegó a abrir, situada en la urbanización El Lamero. "Las negociaciones para la recepción parcial de este suelo están muy avanzadas junto a la construcción de un nuevo módulo en el CEIP Antonio del Valle Menéndez para los niños de dos años", mantiene. A este respecto, anuncia que la educación gratuita para los menores de esta edad comienza el próximo mes de diciembre en este centro escolar.

El planteamiento del consistorio garachiquense es unificar toda la enseñanza de Primaria en una misma zona: "Se acogería a los de a partir de seis meses y hasta los dos años en la Escuela Infantil del Lamero, previa reforma de algunos aspectos en el interior y de manera íntegra en el exterior, y a los de dos años en esa nueva construcción del CEIP", plantea.

No obstante, el mandatario de la Villa y Puerto no da una fecha exacta para que este anterior planteamiento sea una realidad en Garachico.