Las familias pueden solicitar ya el cheque guardería insular

Las más de 6.000 familias de la isla que pueden beneficiarse del cheque guardería que ofrece el Cabildo pueden solicitarlo desde ya y hasta el 31 de octubre. La convocatoria de estas está dirigida al alumnado de Educación Infantil (de 0 a 3 años) con el objetivo de favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral durante el curso escolar. La Corporación destina a esta iniciativa 1.350.000 euros, cuantía ampliable hasta 2.000.000 euros en caso necesario. Cada beca tendrá un importe único de hasta 800 euros por beneficiario.

El cheque guardería permitirá a las familias cubrir gastos esenciales como matrícula, custodia, higiene, alimentación y vestuario escolar, además de otorgar libertad de elección del centro infantil. Podrán acogerse a estas ayudas las familias con menores escolarizados en el primer ciclo de Educación Infantil en centros autorizados por la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias. La situación económica familiar será el principal criterio de baremación.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, afirmó que estas becas son una apuesta clara por la igualdad de oportunidades y por el apoyo a las familias. Con esta convocatoria «queremos que nadie se quede atrás por motivos económicos y que todas las familias puedan conciliar su vida laboral y personal con garantías». Destacó que estas ayudas «suponen un alivio para muchas familias que realizan un esfuerzo enorme para afrontar los costes de la educación infantil». Del mismo modo, recordó que en la última convocatoria se recibieron 2.034 solicitudes, un 36% más que el año anterior.

El consejero de Empleo y Educación, Efraín Medina, añadió que no solo se ayuda a las familias, «sino que impulsa la creación de empleo en el sector educativo y fortalece la red de escuelas infantiles de la Isla. Apostar por la educación de 0 a 3 años es apostar por un modelo social más justo, donde la conciliación y la igualdad real de oportunidades sean una realidad». Aludió a que «estas becas permiten que muchas madres y padres puedan incorporarse al mercado laboral con más tranquilidad». n