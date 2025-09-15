Un testigo en el tranvía de Tenerife: «Los tres acusados apuñalaron y le dieron una paliza brutal a la víctima»

"No fue una pelea normal. Fue una paliza brutal de tres agresores contra un joven que lo único que pudo hacer fue defenderse con los brazos y las manos para evitar que lo siguieran apuñalando". Este es un fragmento de la declaración de uno de los dos testigos citados en el juicio cuya vista oral se celebró este lunes en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife contra tres jóvenes de origen marroquí, acusados de un delito de homicidio en grado de tentativa, tras apuñalar en reiteradas ocasiones a otro compatriota que viajaba en el tranvía de Tenerife en agosto de 2024. La víctima logró sobrevivir, aunque las enormes cicatrices que le dejaron los agresores en la cara y cuello le recordarán el ataque que sufrió cada vez que se mire al espejo.

El Ministerio Fiscal solicitó que se le imponga a cada uno de los acusados una pena de diez años de prisión y, como los tres procesados se encuentran en España de forma irregular interesó que, una vez que cumplan una parte de la condena en la cárcel, se pueda conmutar el resto de la misma con una medida de expulsión. Las defensas no pudieron rebatir la agresión, ni siquiera discutir que sus clientes no participaran en la misma, pues se exhibió un vídeo que contenía toda la secuencia del ataque, tanto dentro de uno de los vagones del tranvía como en el exterior, en la parada de Las Mantecas. Las imágenes, muy nítidas, muestran cómo se desarrolló la agresión y el arma que se usó al filo de las diez de la noche del 12 de agosto de 2024.

No obstante, los tres letrados apuntaron que sus clientes, si son declarados culpables de los hechos, deberían serlo por un delito de lesiones y no por homicidio imprudente. Incluso, uno de los abogados defendió que su cliente no participó en la agresión como los otros dos acusados. "Se quedó en la puerta del vagón, aunque luego sí participó con golpes cuando la víctima logró salir del tranvía y fue alcanzada en la parada".

El "motivo"

Los tres acusados señalan que agredieron a la víctima porque días antes les había robado en una casa que tienen okupada cerca de la parada de Las Mantecas. Aquella tarde noche habían bebido y consumido pastillas y decidieron coger el tranvía para ir a La Laguna a comprar algo para la cena. Defendieron que el encuentro entre ellos y la víctima fue fortuito. Uno de los acusados dijo que la víctima "era conocida por su violencia" y que "siempre llevaba cuchillos". Argumentó que fue la víctima la que esgrimió un arma blanca que le pudo arrebatar y, entonces él y otro de sus compañeros, le golpearon mientras que el tercero estaba en la puerta del tranvía. Aseguró que en medio de la agresión, mientras la víctima intentaba huir hacia otro vagón, el otro acusado que estaba junto a él, le quitó el cuchillo y empezó a asestarle "arañazos" a la víctima. "No le pinchaba, solo le arañaba", llegó a defender.

Sin embargo, uno de los pasajeros que declaró ayer como testigo tras intentar agarrar a uno de los agresores para evitar que siguiera agrediendo a la víctima desmontó la versión de los acusados. Aseguró que "uno de los agresores sacó un cuchillito, tipo pelapapas, mientras los otros dos le agarraban". Afirmó que "recordaba" cómo identificó en comisaría, sin ningún género de dudas, a los atacantes. "Uno de ellos, que era el más agresivo y tenía gafas, empuñaba el cuchillo", sostuvo.

El acusado señalado, como los otros dos que hasta la fecha habían utilizado a un intérprete para expresarse en la sala, entendió perfectamente cómo el testigo le implicaba como el más violento en la agresión y le interrumpió para negar que en esa fecha llevara gafas de vista, a lo que el testigo le espetó que las habría perdido durante la pelea, pero estaba seguro de que llevaba gafas. El magistrado presidente de la Sección Quinta, Javier Mulero Flores, intervino entonces y ordenó al procesado que guardara silencio y al testigo que no entrara en confrontación con el acusado. Lo cierto es que tal y como había declarado antes el mismo acusado "necesita gafas" con alta graduación para ver incluso de cerca. Y admitió, a pregunta del fiscal que no había podido ver muy lo que había ocurrido exactamente en la pelea porque tiene una falta de vista considerable.

La víctima, que se encuentra en prisión por otros hechos, declaró esposado al igual que lo hicieron sus agresores. Aseguró que solo conocía de vista a los que ahora se sentaban en el banquillo por darle una paliza el verano pasado. Su cara estaba completamente marcada por las cicatrices que le dejaron en el ataque aunque cunado fue preguntado por una letrada de la defensa por una de esas heridas que luce en la cara, admitió que esa no se la hicieron los acusados, sino otra persona con la que se había peleado días antes del ataque en el tranvía.