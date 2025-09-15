Tenerife se seca: la demanda de agua crece, las reservas se agotan

Tenerife se seca. La Isla se encamina hacia una crisis en el abastecimiento de agua sin precedentes en el corto y medio plazo si no se toman más soluciones drásticas de las ya adoptadas tras la declaración de emergencia hídrica del 29 de mayo de 2024, que se ha venido prorrogando hasta ahora. Lo acaba de avisar el Consejo Insular de Aguas (CIATF), dependiente del Cabildo de Tenerife, en un informe para la redacción del Plan Hidrológico 2027-2033.

Este análisis, que servirá de base para la preparación del documento que ordena el ciclo integral del agua y que se renueva cada seis años, expone de forma clara y con numerosos datos que la demanda no para de subir, mientras las reservas no dejan de bajar, con lo que concluye que habrá que apostar por la desalación, la regeneración, el ahorro y la concienciación ciudadana.

Una isla sin ríos

En una isla en la que sus habitantes se las han tenido que ingeniar históricamente para extraer agua de las profundidades de la tierra, ante la falta de afluentes en la superficie por la abrupta orografía, la sequía de los últimos años ha terminado de desequilibrar la situación y limitar la recarga del acuífero.

Agua extraída de una de las dos galerías de Vergara, en La Guancha, las que dan más caudal de toda Canarias. / Arturo Jiménez / t

La reducción de las lluvias ha tenido tal impacto que galerías y pozos, que aportan el 70% del agua que se consume en Tenerife, habrán reducido en 2033 –solo dentro de ocho años– un 60% de su caudal en comparación con lo que aportaban en 1985, es decir, hace 48 años.

La caída es más pronunciada si se toma como referencia 1965, cuando la Isla alcanzó el pico de producción de las 1.500 galerías y pozos –hoy están activas 589 galerías y 180 pozos–, según recoge el ingeniero de obras públicas e hidrólogo Juan José Braojos en su libro Alumbramientos, agotamientos y fracasos. Aquel año que marcó un récord, las explotaciones subterráneas extrajeron 255 hectómetros cúbicos (255.000 millones de litros), volumen equivalente al que llenaría 102.000 piscinas olímpicas. En 1985 fue de 212 y ahora 188.

Un acuífero castigado

Este manantial se habrá reducido a la mitad en 2033 –o sea, a 127 hectómetros cúbicos–, según la proyección del Consejo Insular de Aguas, síntoma de que el acuífero isleño está sufriendo una merma considerable y que las precipitaciones –cada vez más esporádicas e irregulares– no alcanzan para su regeneración.

De ahí que el diagnóstico del Consejo Insular de Aguas sea contundente. «La tendencia a una disminución sostenida en la disponibilidad de agua subterránea», explica el informe, «responde a la alta dependencia histórica de captaciones subterráneas, en un territorio con complejidades hidrogeológicas, marcada irregularidad pluviométrica y limitada capacidad de recarga natural». Esta reducción progresiva del ‘maná’ del fondo de las montañas pone de manifiesto, según el CIATF, «una transición hacia un modelo hídrico cada vez más sustentado en el incremento de la desalación y la reutilización».

Medidas de control

No obstante, la entidad pública que gestiona el ciclo integral del agua en Tenerife deja claro que la conservación del acuífero «sigue siendo estratégica», por lo que «se requieren medidas específicas de control y protección, así como una gestión que garantice la sostenibilidad del recurso subterráneo en el marco del cambio climático y el crecimiento de la demanda».

Tenerife tiene cada vez más sed pero tiene cada vez menos líquido. Según el estudio del Consejo Insular de Aguas, la demanda está un 10% por encima que hace 25 años empujada por el alza de la población y también de llegada de turistas. De hecho, en 2033, el año elegido para las proyecciones a futuro en el documento –al ser el último del próximo ciclo del Plan Hidrológico Insular–, la Isla habrá superado ya el millón de habitantes –ahora son 955.000–, lo que quiere decir que crece a un ritmo anual de 6.624 personas. A esto hay que sumar más de siete millones de turistas.

De esta manera, la demanda total de agua de la Isla –para consumo, riego, turismo y actividades industriales– pasará de 186 hectómetros cúbicos en 2010 (186.000 millones de litros) a 203,2 dentro de ocho años, una cantidad que no podrá ser cubierta con la disponibilidad actual tanto del caudal procedente del acuífero profundo como del generado por la depuración y la desalación. Y ahí es donde está el gran inconveniente si se mantiene el sistema actual y se refuerzan las medidas iniciadas con la emergencia hídrica: en breve no habrá agua para tanta demanda.

Población, turistas y agricultura

El CIATF precisa cómo se reparte esta demanda según los sectores. La población y los turistas consumirán en 2033 –en unos porcentajes muy similares a los actuales– el 48,2% (98.000 millones de litros), la agricultura y ganadería se llevarán un 45,3% (92.000 millones de litros), la industria precisará un 2,4% (5.400 millones de litros) y los campos de golf, un 2% (4.000 millones de litros).

También detalla de dónde procede todo este afluente, que constituye un mercado único en el mundo sobre todo por la pericia de unos agricultores que hace más 175 años invirtieron parte de su dinero en comenzar a perforar en las montañas en busca del ‘oro’ de hidrógeno y oxígeno que tanto se les resistía.

Imagen tomada en una de las dos galerías de agua de Vergara, en los altos de La Guancha. / El Día

Todavía hoy aquellas galerías y pozos –que surgieron de la iniciativa privada y siguen en manos privadas– aportan el 70%, mientras la desalación de agua de mar ha crecido hasta superar el 40% y el resto procede de manantiales y sistemas de regeneración.

Cambio en la Ley de Aguas

El problema puede agudizarse si las comunidades de aguas propietarias de estas cavidades –se calcula que 20.000 tinerfeños se reparten las participaciones de unas 200 comunidades– retiran sus inversiones en el mantenimiento de esta actividad a medida que se acerque el plazo que estipula la Ley de Aguas de Canarias para mantener las concesiones. Acaba en 2040 –solo dentro de 15 años– y será a partir de ahí cuando estas galerías y pozos pasen a manos públicas.

Ante el temor a que esta incertidumbre merme todavía más su aportación de agua, además de la propia disminución de las reservas del acuífero como consecuencia de la sequía, el Cabildo de Tenerife ha iniciado el proceso para pedir un cambio en esta Ley de Aguas –aprobada en 1990– con el fin de mantener el modelo privado y extender el plazo de las autorizaciones. La Corporación insular ha iniciado las conversaciones con los grupos parlamentarios para sacar adelante una solicitud que considera «vital» para garantizar el suministro a medio y largo plazo.

Descensos en los caudales

Blanca Pérez, consejera de Medio Natural del Cabildo, ha señalado que algunas comunidades ya han comenzado a reducir sus inversiones, lo que puede provocar «descensos en los caudales que provocarían un grave problema que se sumaría a otros que ya afectan a este bien básico».

El ingeniero Juan José Braojos pronostica que la caída continua del caudal subterráneo se mantendrá en los próximos años «como ha venido ocurriendo desde 1965». Lo achaca a la «sobreexplotación» y «la sucesión de años con niveles de lluvias por debajo de lo habitual». El hidrólogo ve claramente, en base a los datos que ha recopilado y con los que hizo el libro Alumbramientos, agotamientos y fracasos en los 175 años de historia de las galerías de Tenerife, que «el acuífero no se recarga en la misma proporción que se explota».

'Intestinos' volcánicos

Las bolsas contenidas en las ‘intestinos’ volcánicos de la Isla solo comenzarán a recuperarse, aclara el investigador que trabajó en el CIATF, cuando el porcentaje que aportan las minas de agua a todo el sistema de abastecimiento tinerfeño pase del 70% actual a un 45-50%.

Aún en el hipotético caso de que las explotaciones subterráneas mantuvieran en los próximos una aportación tan alta, con el consiguiente riesgo de aceleración del agotamiento, la crisis hídrica que se avecina obligará a las administraciones a incrementar la desalación de agua de mar. En la proyección de 2033 realizada por el CIATF, la Isla precisará ese año 203 hectómetros cúbicos de agua (recordar que cada hectómetro cúbico son mil millones de litros) y las galerías y pozos habrán mermado su aportación a 127.

Más agua desalada

Para poder completar la demanda de toda la población y los sectores productivos, las desaladoras –Tenerife tiene cinco grandes plantas de generación de agua desalada– tendrán que duplicar su aportación y pasar de los alrededor de 40 hectómetros cúbicos actuales a al menos 76, es decir, 36 más.

De no ser así, las cuentas no cuadrarían y habría que incrementar las medidas de ahorro y los niveles de regeneración, esta última una solución limitada pues ese caudal solo vale para el riego del campo y los jardines urbanos.

Dos de los trabajadores de una de las dos galerías de Vergara, las que más agua dan de Canarias. / Arturo Jiménez / t

Las medidas puestas en marcha a partir de la declaración de emergencia hídrica de mayo de 2024 no son suficientes. Entre ellas destacan la colocación de desaladoras portátiles por toda la geografía insular –con una producción limitada–, los esfuerzos insulares y municipales por acabar con las pérdidas en unas redes de distribución generalmente obsoletas y degradadas –solo en Icod de los Vinos alcanzan el 60%– y los bandos de los alcaldes –especialmente en verano, cuando el consumo se dispara– que piden a la población el máximo esfuerzo en el ahorro y adoptan restricciones como no llenar las piscinas o evitar el riego de jardines o el lavado de coches.

Una isla en emergencia hídrica

La declaración de emergencia hídrica, recuerda el Consejo Insular de Aguas en su informe, «implica la implementación de medidas de eficiencia por parte de las autoridades para garantizar el suministro de agua potable y preservar los recursos hídricos, incluyendo si es necesario la declaración de utilidad pública o interés social siempre que para la adopción de las medidas sea precisa la expropiación de bienes o derechos».

Por las proyecciones del mismo informe, sin embargo, hay que reforzar estas acciones para que sean curativas y no paliativas. El margen de tiempo para la reacción es mínimo –ocho años– teniendo en cuenta por ejemplo que el tiempo estimado para construir una gran desaladora es de cinco años.