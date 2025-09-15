Un nuevo proyecto impulsa el cultivo sostenible de la pitaya en Tenerife

Impulso a la pitaya en la Isla. La Consejería de Sector Primario y Bienestar Animal del Cabildo de Tenerife ha aprobado en Consejo de Gobierno un convenio de colaboración con el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA) para el desarrollo del proyecto Pitamed. Se trata de una iniciativa nacional para impulsar el cultivo sostenible de esta fruta tropical originaria de América a través de la investigación, la transferencia tecnológica y la innovación.

El vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, resalta que este convenio «sitúa a Tenerife como una de las islas líderes en diversificación agrícola e innovación en cultivos tropicales con alto valor añadido, como la pitaya, cuya demanda está creciendo tanto a nivel nacional como internacional». Y añade: «Es un proyecto de interés general, con financiación estatal y liderazgo técnico desde Tenerife y Canarias».

El consejero de Sector Primario y Bienestar Animal, Valentín González, afirma que el proyecto Pitamed «forma parte de la convocatoria de ayudas del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), dentro del marco estratégico de la PAC, y ha sido aprobado por la Asociación Europea para la Innovación (AEI-Agri)».

El Cabildo de Tenerife participa a través de su Servicio Técnico de Agricultura como miembro del grupo operativo junto al ICIA, ANECOOP, Coagrisan (Gran Canaria), la Universidad de Almería y otras entidades del sector. El convenio aprobado permite canalizar una aportación de 43.120 euros que serán gestionados por el ICIA con cargo al presupuesto insular de 2025.

Tanto Afonso como González señalan que los objetivos del proyecto Pitamed son «evaluar variedades de pitaya y sistemas de cultivo en invernadero y al aire libre, estudiar las necesidades de riego, fertilización y control de plagas, mejorar las técnicas de polinización artificial y postcosecha, diseñar un protocolo para su procesado como producto de IV gama (fruta cortada y lista para consumir) y divulgar resultados entre productores y profesionales del sector, entre otras».

El proyecto se desarrollará entre septiembre de 2025 y enero de 2027, con posibilidad de prórroga. Asimismo, se crea una comisión mixta de seguimiento entre el ICIA y el Cabildo para garantizar el cumplimiento técnico, científico y presupuestario de las actuaciones.