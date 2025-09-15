Una inversión de 2.000 millones para crear la nueva ciudad del Sur: El Mojón

Arona puede conceder ya licencias de construcción en El Mojón. El Ayuntamiento y la Junta de Compensación firmaron hoy el acta de recepción parcial de la bolsa de suelo urbano más importante de Canarias, casi un millón de metros cuadrados, de los que el 60% tendrá uso residencial y el 40% restante, turístico, comercial y deportivo. Se proyectan en torno a 9.000 camas (la mitad para cada uso) y la inversión directa está cifrada en 2.000 millones de euros; la indirecta, en hasta 8.000. Pendiente de recepcionar por el Consistorio aronero quedan los dos parques urbanos de 26.000 metros cuadrados cada uno, sujetos a que concluya el proceso de evaluación de impacto ambiental.

Encargado en 1985 y diseñado por el arquitecto palmero Rubens Henríquez (1925-2017), el plan parcial El Mojón fue aprobado por acuerdo de la entonces Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias (Cumac) el 1 de octubre de 1996 y su proyecto de urbanización en 1998. Incluye la cesión de 332.900 metros cuadrados al Ayuntamiento de Arona para infraestructuras y servicios públicos. Otros 120.000 metros cuadrados se corresponden con vías, aparcamientos y zonas peatonales, de forma que mejorará la movilidad y accesibilidad a Los Cristianos; 11.400 metros cuadrados se emplearán en dotaciones educativas, 15.900 en instalaciones deportivas públicas y 17.000 para equipamientos culturales.

Una de las vías del plan parcial El Mojón. / Carsten W. Lauritsen

Más suelo residencial

La mayor parte del 60% del suelo residencial de El Mojón se sitúa en la zona norte del plan parcial, es decir, entre la autopista y el Hospital del Sur. Esta es una franja muy diseminada entre propietarios aroneros que adquirieron parcelas hace más de dos décadas, en muchos casos.

Un proceso de casi 30 años De la superficie total del plan parcial El Mojón, 332.900 metros cuadrados corresponden a los aprovechamientos públicos y 575.400 a los privados, como hoteles, viviendas, dotaciones comerciales, restaurantes, cafeterías, gimnasios, etc. La recepción parcial se formalizó ayer tras el acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento de Arona y la Junta de Compensación que agrupa a los propietarios, dando cumplimiento al Convenio Urbanístico aprobado en 2024 y a los requerimientos técnicos y jurídicos posteriores. Manuel Barrios fue el alcalde que comenzó este expediente. Ayer asistió a la firma de la recepción en el salón de plenos y a él se refirió el concejal de Urbanismo que lo culmina, Javier Baute. El edil anunció que comienza el estudio de las solicitudes de licencias de obra ya presentadas y que harán lo mismo con las de nuevo registro.

Licencias para tres hoteles

«En pocos meses esperamos movimiento» en El Mojón, señaló ayer la alcaldesa, Fátima Lemes, donde ya hay licencias solicitadas para construir tres hoteles. La regidora dijo sentirse «afortunada» de presidir el gobierno municipal que culmina el proceso de desbloqueo del suelo que facilitará el desarrollo del municipio, en el que no se realizan construcciones turísticas desde finales del siglo XX, en Los Cristianos. «Ya no hablamos de promesas, sino de realidades. Con esta recepción, se abren nuevas posibilidades para desarrollar proyectos esenciales para el bienestar de la ciudadanía».

Los 972.000 metros cuadrados reservados para la expansión de Los Cristianos, entre la avenida Chayofita y el Hospital de Sur –por encima de la autopista TF-1–, supondrán un antes y un después para Arona.

"Este proyecto no está diseñado para el turismo de masas, sino para atraer a un tipo de visitante que aporta más a la economía local" Miguel Villarroya — Presidente de la Junta de Compensación de El Mojón

«Este proyecto no está diseñado para el turismo de masas, sino para atraer a un tipo de visitante que aporta más a la economía local», expresó el presidente de la Junta de Compensación, Miguel Villarroya. «Al ofrecer servicios y experiencias de mayor calidad, se atrae a un turista que gasta más en comercios, restaurantes y actividades locales, potenciando la economía de Arona sin aumentar la presión sobre la infraestructura de forma desproporcionada», apostilló uno de los grandes inversores en el plan parcial.

Vista parcial de El Mojón. / Carsten W. Lauritsen

Pendientes de los parques urbanos

La exclusión de los grandes parques urbanos del documento de recepción parcial firmado poco antes de las once de la mañana de ayer por Lemes y Villarroya ha sido esencial para el desbloqueo ya que los mismos están sujetos a la redacción del estudio de impacto ambiental, en proceso. La medida se adoptó en consonancia con lo que plantearon los técnicos municipales. Una vez se proceda a su recepción por el Ayuntamiento, se completará la transferencia de El Mojón al Consistorio y la Junta de Compensación se convertirá en Entidad de Conservación. A ella le corresponderá mantener ambos espacios, que asumirá de forma «progresiva» el Ayuntamiento