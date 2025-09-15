Grefg vuelve a Tenerife: su reflexión sobre la polémica pasada en el Teide, el descubrimiento de la gastronomía y su espinita con los Esland

Uno siempre vuelve a donde fue feliz, y esto es lo que ha hecho David Cánovas, más conocido como TheGrefg. El conocido creador de contenidos murciano pasó sus vacaciones durante el mes de agosto recorriendo Canarias y grabando la aventura junto a su pareja, Sofía García, creadora de contenidos fitness. Tras los días de descanso, en septiembre Grefg está subiendo a su canal los vídeos en cada isla, y el último ha sido en Tenerife.

La isla más grande de Canarias ya fue visitada con anterioridad por el murciano... y con polémica. Hace dos años, Grefg estuvo en Tenerife rodeado de la posibilidad de celebrar sus premios Esland, los Oscar de los creadores de contenidos, en la Isla. Además, ascendió junto a su amigo Rotren a la cima del Teide, algo que también fue bastante comentado. Una situación que abarcó en su nuevo vídeo junto a la gastronomía, las playas y una nueva ascensión al punto más alto de España.

Su reflexión en el Teide y la espinita de los Esland

Grefg aprovechó su nueva estancia en Tenerife para tocar los dos puntos más controvertidos de su visita anterior. El primero su ascensión al Teide, de la que solo tuvo palabras de arrepentimiento echando la vista atrás: "No hay que hacer bajo ningún concepto lo que yo hice hace dos años. Esto es alta montaña y es peligroso".

Hace dos años, David subió desde el sendero de Montaña Blanca hasta la cima. En esa ocasión, debido a la situación de alerta por incendio en la Isla, lo realizó subiendo en teleférico hasta La Rambleta con los permisos oportunos y con un guía. "Poco después de subir nosotros, hubo rescates y las medidas se han endurecido para que la gente suba en condiciones. No somos conscientes, como yo no lo era en aquel momento, y la montaña no bromea", sentenció un Grefg que entonó el mea culpa.

El segundo tema fue los Esland. El murciano creó lo que se conoce como los Oscar de los creadores de contenidos y, tras haber celebrado sus distintas ediciones en Barcelona, Ciudad de México y Andorra la Vieja, la siguiente ubicación elegida era Tenerife. Fue un secreto a voces que el Cabildo de Tenerife estuvo en negociaciones con el equipo de trabajo del murciano. Incluso Rosa Dávila y él inmortalizaron una reunión entre ambos.

Rosa Dávila y TheGrefg en su anterior visita a Tenerife / @rosa_davilamamely

Pese a todo, los premios no llegaron a celebrarse ni en Tenerife ni en ningún lado. Un apunte que hizo Grefg nada más llegar a la Isla por el Puerto de Santa Cruz: "Los Esland que no se han hecho iban a ser en Santa Cruz de Tenerife. No sé si en el Auditorio o un edificio que está más allá (el Recinto Ferial). Finalmente, no se hicieron porque no hubo en acuerdo en diferentes cosas y fue una pena porque me encantó este lugar". Este evento habría traído una gran repercusión a la Isla dada la asistencia de los mayores creadores de contenidos hispanoparlantes del mundo, algunos con millones de seguidores en sus redes sociales.

De la alta cocina al guachinche

Grefg y Sofía tuvieron tiempo de probar algunos de los restaurantes más exclusivos de Tenerife como el 'Melvin by Martin Berasategui' o el Exencia, ambos en el sur de la Isla. A pesar de que son locales con una alta calidad, Tenerife se distingue a nivel gastronómico por sus guachinches. Pese a que este tipo de establecimiento ha ido evolucionando de su idea original, estos establecimientos esconden la verdadera esencia de la comida canaria.

Junto a su amigo Rotren, maestro de ceremonias cada vez que viene Grefg a suelo tinerfeño, fueron a probar la comida típica de la Isla. Degustó especialidades como queso asado con mojo, ropa vieja, escaldón de gofio y carne a la brasa, con un veredicto claro: “Auténtico, barato y delicioso”. Además, para la vuelta, Rotren le dio una serie de regalos típicos de Canarias para que la pareja lo probara.

Un balance positivo... y una posible vuelta

A todo lo contado anteriormente, hay que sumarle sus baños en distintos puntos de la costa tinerfeña, como en Santiago del Teide, su experiencia en moto o sus paseos por algunos rincones de Tenerife. Un viaje que, pese a disfrutar de todo lo que hizo, le supo a poco: "Hemos visto el Teide, hemos comido de maravilla… pero al final nos vamos de Tenerife sin haber visto tanto como queríamos”.

El balance de TheGrefg fue más que positivo: gastronomía de alto nivel, tradiciones locales, paisajes únicos y el recuerdo imborrable de haber estado en la cima de España. Además, como bien recoge en su publicación de Instagram, deja abierta tu vuelta para hacer el desafío de subir desde el nivel del mar hasta la cima del Teide, el conocido como 0-4-0.

Un viaje intenso que dejó dos ideas claras: Tenerife es un destino al que TheGrefg volverá seguro y la isla sigue con una cuenta pendiente, la de los Premios ESLAND que nunca llegaron a celebrarse en su territorio.