Garachico, laboratorio de estudio con el primer simulacro de erupción en España

"Un laboratorio para estudiar nuestra capacidad de respuesta ante una posible erupción", así define la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, al municipio de Garachico con respecto al primer simulacro de erupción volcánica que se celebra en España el próximo viernes 26 de septiembre.

El Cabildo de Tenerife presenta el cronograma detallado del ejercicio de campo que cuenta con un despliegue de 1.000 efectivos de seguridad. Durante la rueda de prensa, en la que hubo representación de todas las entidades y organismos que participan en esta práctica, se ha ofrecido un recorrido riguroso sobre todo lo que conlleva un simulacro de estas características. La operación se enmarca en el Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea (Ucpm / EU-Modex).

La simulación desarrollada en Garachico comienza a las 7:00 horas y finaliza a las 14:00 horas del viernes 26 de septiembre. Cuenta con cinco escenarios, 13 ejercicios y un número desconocido de incidencias a las que los efectivos de seguridad deben hacer frente de manera imprevista. Además, dentro del ejercicio se realiza la evacuación real de la zona del muelle viejo de la Villa y Puerto en la que residen alrededor de 200 personas.