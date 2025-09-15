El Cabildo de Tenerife prohíbe hacer fuego en el monte y pide no transitar por senderos

El Cabildo de Tenerife pondrá en marcha mañana martes las medidas de grado I para la prevención de incendios forestales, que incluye la prohibición de hacer fuego en áreas recreativas y exteriores, así como el uso de material pirotécnico.

Pese a estar permitido el tránsito por pistas y senderos forestales, la corporación insular lo desaconseja y llama a extremar las precauciones con cualquier actividad que pueda provocar incendios.

En concreto, las medidas de grado I prohíben las barbacoas, hogueras, fogones o cocinas de gas en zonas de monte y exteriores, así como la utilización de cualquier tipo de maquinaria o herramienta que pueda proyectar chispas: desbrozadoras, equipos de soldadura, máquinas que provoquen chispas o radiales de corte.

Asimismo, está prohibido fumar en las áreas recreativas, zonas de acampada, campamentos, pistas y senderos, miradores y restantes infraestructuras de uso público ubicadas en el monte.

Está permitido el tránsito por las pistas y senderos de la isla, así como los aprovechamientos forestales y la actividad cinegética.

El Cabildo de Tenerife ha adoptado esta medida una vez que la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la alerta por riesgo de incendios forestales en El Hierro, La Gomera, La Palma, Tenerife y Gran Canaria, en este último caso en cotas superiores a 400 metros.

Lo hace en base a la información disponible y en medio de un episodio de calor en el que se alcanzarán temperaturas máximas que podrían superar los 30 grados centígrados y llegar a los 36, así como una inversión de temperatura a menos de 400 metros de altitud, humedad relativa del 20%-40% a partir de unos 500–600 metros de altitud y calima.

También se alude a la presencia de viento general del este y sureste en medianías, zonas altas y cumbres, moderado a flojo a partir del jueves.

Asimismo, el Gobierno regional ha declarado la situación de prealerta por viento, calima, fenómenos costeros y temperaturas máximas.