Arona recepciona de forma parcial la zona urbana más grande de Canarias: El Mojón

El Ayuntamiento de Arona y la Junta de Compensación de El Mojón firmaron hoy la recepción del plan parcial, en Los Cristianos. La zona albergará casi 9.000 camas de las que casi la mitad serán de uso hotelero y el resto, residencial. Contará con 245.000 metros cuadrados de vías y dos parques urbanos de 26.000 metros cuadrados cada uno, que quedan fuera del acuerdo. De esta forma se desbloquea la mayor bolsa de suelo urbana de Canarias, casi un millón de metros cuadrados, la mayor parte (60%) para viviendas.

El Mojón contará con tres hoteles de un máximo de tres alturas y una edificabilidad del 0,49% por parcela (el 0,29% en el cómputo del plan parcial), muy por debajo del 2% de media que se aplica en las construcciones hoteleras existentes en la zona turística. El mismo parámetro se aplicará en las construcciones residenciales particulares, que estarán emplazadas en la parte situada entre la autopista y el Hospital del Sur.

Ya se puede construir

Con la firma de la recepción, el Ayuntamiento de Arona podrá conceder ya licencias de construcción en El Mojón, casi 30 años después de que comenzara el proceso de desarrollo de "la nueva ciudad de Los Cristianos". Otra de las repercusiones directas y positivas que tendrá para el municipio será la apertura de calles y, con ello, la mejora de la movilidad en uno de los entornos más conflictivos de la red de carreteras aronera.

Además, la Junta de Compensación de El Mojón y el Ayuntamiento han firmado un acuerdo que permite la cesión gratuita de 332.900 metros cuadrados destinados a dotaciones públicas. Entre ellos destacan:

120.000 m² para vías, aparcamientos y espacios peatonales.

para vías, aparcamientos y espacios peatonales. 11.400 m² para centros educativos .

para . 15.900 m² para instalaciones deportivas públicas .

para . 17.000 m² para equipamientos culturales .

para . Amplias zonas verdes y espacios de recreo que mejorarán la calidad de vida de los vecinos.

Estas infraestructuras serán gestionadas directamente por el consistorio, garantizando un modelo de desarrollo urbano más ordenado, sostenible y moderno.

Declaraciones institucionales

La alcaldesa de Arona, Fátima Lemes Reverón, afirmó que “esta recepción parcial es un paso decisivo que demuestra la capacidad de este gobierno para cumplir con los objetivos marcados. Arona contará con suelo para proyectos públicos largamente esperados”.

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Javier Baute, destacó que este desarrollo “representa más de tres décadas de trabajo y será capaz de transformar la economía no solo de Arona, sino también de Tenerife y del Archipiélago”.

Finalmente, Miguel Villarroya, presidente de la Junta de Compensación de El Mojón, subrayó que el proyecto no busca atraer turismo de masas, sino un visitante de mayor valor añadido, que genera un impacto económico más sólido sin sobrecargar la infraestructura local.

El Mojón: de 1996 a 2025, tres décadas de espera

Aprobado inicialmente en 1996 y con proyecto de urbanización en 1998, El Mojón permaneció paralizado por problemas técnicos, jurídicos y de gestión durante más de 30 años. El Convenio Urbanístico de 2024 supuso el punto de inflexión que ha permitido en 2025 la recepción definitiva de las obras de urbanización, tras subsanar las deficiencias detectadas por los técnicos municipales.

La transformación de El Mojón será clave para la reordenación urbana de Los Cristianos y su entorno, fomentando la movilidad sostenible, la conectividad y la creación de nuevas áreas de servicios, zonas verdes y espacios comunitarios.

Además, el proyecto se llevará a cabo bajo criterios de sostenibilidad ambiental, garantizando un crecimiento equilibrado y respetuoso con el entorno. Con ello, Arona se consolida como referente en planificación urbana y desarrollo sostenible en Canarias.