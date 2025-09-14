La situación del complejo ambiental es «crítica»

En el Complejo Ambiental Insular «la situación es crítica», los «incumplimientos» detectados en las inspecciones reglamentarias incluyen «cuatro desviaciones muy relevantes y otras ocho aún no corregidas», por lo que «apremia que el Cabildo tome medidas urgentes para proteger el medio ambiente y a la ciudadanía de Arico». La alcaldesa, Olivia Delgado, lo expresa tras visitar el entorno del vertedero de la Isla anteayer.

El estado actual del recinto genera «profunda preocupación e inquietud» ya que el sistema de gestión de residuos de Tenerife «está colapsado y opera bajo una presión muy por encima de su capacidad de diseño». El pasado año, se trataron 568.953 toneladas de residuos, cifra muy superior a los límites para los que fue concebido el complejo. El gobierno ariquero alerta de que «la situación ha rebasado no solo su capacidad operativa, sino la capacidad de carga del propio municipio». La actividad del vertedero daña «al bienestar de la ciudadanía, a la salud pública, al entorno natural, a la percepción del territorio y a nuestras posibilidades de desarrollo económico», advierte la alcaldesa.

En abril de 2024 se registró un incendio y otro durante la noche del miércoles pasado, afectando a materiales reciclados almacenados. «Son solo la parte más visible de un sistema frágil y sin planificación adecuada». La regidora sostiene que «la falta de resiliencia del complejo quedó en evidencia cuando, tras el primer incendio, el Cabildo recurrió al vertido de residuos sólidos sin clasificar, una medida de emergencia que mantuvo durante meses».

Arico padece «proliferación de olores, riesgos sanitarios y degradación ambiental, entre otras». A ellos suma los efectos negativos sobre el atractivo del municipio como destino turístico, residencial y de inversión agrícola o empresarial, «lo que imita oportunidades de diversificación económica y genera un sentimiento creciente de agravio entre la población local».

«Arico está cansado de ser el felpudo de la Isla», señala el primer teniente de alcalde, Andrés Martínez, quien dice lo esperado: «exigimos mejor gestión de residuos y más compensaciones». El concejal de Medio Ambiente, Miguel Beby, apunta que «n podemos permitir que las deficiencias operacionales del complejo, como los vertidos a celdas o la ausencia de planes de contingencia, sigan perjudicando a nuestro municipio».

Para abordar la situación de forma urgente, el Ayuntamiento de Arico solicitó una reunión con la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, a la que trasladarán la adopción de medidas concretas, como un plan de acción con plazos definidos para subsanar las deficiencias en la gestión del Complejo Ambiental, implantar medidas que permitan avanzar hacia una economía circular y que reduzcan el vertido a celda, poner en funcionamiento el punto limpio proyectado en el recinto «y una compensación justa que revierta los impactos que está sufriendo la ciudadanía de Arico, entre otras cuestiones».

Las tres autoridades estuvieron acompañados durante la visita al entorno del Complejo Ambiental por la concejala de Empleo, Laura Morales, técnicos municipales y reconocidos expertos en gestión ambiental como el catedrático de Ingeniería Ambiental Eladio Romero y Jaime Coello, director de la Fundación Telesforo Bravo.