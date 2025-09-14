Sin servicio de ayuda a domicilio en cuatro núcleos de Arona
Los socialistas advierten que la interrupción deja en situación de desamparo a personas con alto grado de dependencia o encamadas
El casco urbano, parte de Valle San Lorenzo, Buzanada y La Camella son localidades de Arona en los que no se presta el servicio público de ayuda a domicilio. Este hecho «ha dejado en situación de desamparo a personas con alto grado de dependencia o encamadas», han denunciado los socialistas y no ha desmentido el gobierno municipal (PP, CC y Vox). Decenas de afectados han visto interrumpido el apoyo del Ayuntamiento para servicios básicos como la higiene personal, la alimentación, el acompañamiento a visitas médicas o la limpieza del hogar. «Lo que en un principio se presentó como una parada temporal se ha convertido en una suspensión indefinida, sin fecha de restablecimiento», ha afirmado el PSOE.
Un presupuesto elevado
El llamado Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio (SAD) forma parte de las prestaciones del Patronato de Servicios Sociales, que el año pasado ha contado con 6,1 millones de euros de presupuesto, «de los que más de dos millones quedaron sin ejecutar». El Patronato terminó el ejercicio con «ocho millones de euros acumulados». En el año en curso, el presupuesto de este órgano partió con 8,6 millones de presupuesto –un 40% más–, «pero en los seis primeros meses del año apenas se ha ejecutado un 25%».
"Es incomprensible que con los recursos disponibles se deje a decenas de vecinos sin un servicio vital"
Con los datos aportados, para los socialistas aroneros «es incomprensible que con los recursos disponibles se deje a decenas de vecinos sin un servicio vital». De su análisis de las cifras, han desprendido que «estamos ante el peor momento en la historia del servicio municipal de ayuda a domicilio en Arona», algo que atribuyen a «la nefasta gestión del gobierno tripartito de Partido Popular , Coalición Canaria y Vox».
Escasez de personal
Otro de los aspectos que reprochan al grupo gobernante que lidera Fátima Lemes (PP) se refiere a que no haya utilizado el Programa de Empleo Social (PES) 2024-2025, vigente desde el pasado marzo, para reforzar el servicio de ayuda a domicilio con más personal y perfiles específicos. «No se trata de un problema inesperado, sino de falta de planificación política que hoy pagan los más vulnerables», han apostado los socialistas.
Advertencia: posible privatización
En este marco, el PSOE de Arona lanza una advertencia: «Este deterioro progresivo puede ser la antesala de una privatización del servicio, lo que pondría en riesgo la atención a las personas dependientes, la tranquilidad de sus familias y las condiciones laborales de las trabajadoras».
Al respecto, el partido con mayor representación en la Corporación municipal aronera ha asegurado que «no vamos a permitir que se juegue con un servicio esencial para nuestros mayores y dependientes». Un servicio para el que «cada día aumentan las solicitudes. No se puede dejar a nadie atrás».
Sobrecarga laboral
Una de las derivas del servicio de atención domiciliaria afecta de forma directa al personal que lo presta. Los socialistas destacan la labor de las trabajadoras del SAD, un sector altamente feminizado, «que, pese a su compromiso, denuncian agotamiento y sobrecarga laboral». Como ejemplo, han mencionado que «situaciones en las que una sola persona debe asumir tareas que requieren un equipo completo, lo que repercute directamente en la calidad del servicio y en la vida de los usuarios y de las familias».
Una situación crítica
Durante la sesión plenaria ordinaria celebrada el pasado mes de enero, la concejal de Servicios Sociales, Ruth Guacimara Martín (CC), trasladó al Pleno su preocupación porque «a día de hoy, Servicios Sociales está pasando una situación crítica». Informó de que «al poco personal» del que dispone «lo tenemos viviendo situaciones de estrés permanente, porque no llegamos a cubrir las necesidades sociales del municipio». Señaló como la causa principal la imposibilidad de contratar trabajadores en virtud de las limitaciones que establece el Gobierno central.
Ruth Martín asumió el área en sustitución de Pura Martín (Más por Arona) –quien ejerció la responsabilidad de gestionar el Patronato Municipal de Servicios Sociales durante el primer año y medio del mandato que comenzó en junio de 2023– después de que la alcaldesa, Fátima Lemes, expulsara a MxArona del gobierno municipal apenas dos semanas antes del pleno en cuestión
