Ayoze Estévez: «Un aumento de la plaga desanimaría a los que están a punto de dejar la viña»

La plaga de filoxera todavía no ha alcanzado el sur de Tenerife, pero sí la zona norte.

La Denominación de Origen de Abona, que abarca los municipios de Adeje, Arona, Vilaflor, San Miguel de Abona, Granadilla, Arico y Fasnia, se caracteriza por ser una zona vitivinícola con un clima seco, suelos volcánicos porosos y una amplia gama de altitudes para cultivar las diversas variedades de uvas. Por esas características es complicado que la plaga pueda llegar a proliferar en la zona.

En caso de que llegara a extenderse la epidemia por toda la Isla, ¿cómo cambiaría la forma de trabajar en el campo y en la bodega?

Si la situación ocurriera, terminaría de desanimar a muchos viticultores que están a punto de abandonar la viña. Este abandono se debe a la falta de rentabilidad y de relevo generacional. Respecto a las bodegas, lo que podría afectar si se expande la plaga es la reducción considerable de la entrada de uvas.

La muerte de la planta se produce desde la raíz.

Sí, por lo que tiene lugar una especie de muerte silenciosa. Las hojas de la planta se van poniendo de un color amarillento. Si no las localizas, es un problema. Pero claro, la vid es una planta de hoja caduca, por lo que se van perdiendo y ahí puedes no haber visto las hojas amarillas.

¿Qué supondría para el sector vitivinícola de Abona un brote de filoxera no controlado?

Supondría una preocupación generalizada. Ya no solo para esta parte de la Isla, sino para todo el sector en general. Este virus es perjudicial para los vñedos y se puede llevar por delante la disponibilidad de la uva.

¿También podría afectar a la pérdida de variedades de uvas tradicionales?

Exacto. Incluso al enoturismo. Nuestro sector ya de por sí sufre problemas de relevo generacional y sequía. Por si fuera poco todo eso, ahora otro problema podría llegar a aumentar el tiempo de abandono de la vid.

«El sector sufre problemas de relevo generacional, por lo que otro más lo puede hundir»

Ante un brote habría que extremar precauciones.

Y eso supone restricciones para actuar. Nuestros viñedos son de pie franco y no resistirían el ataque de la filoxera. A pesar de que la bibliografía histórica asegura que esta plaga no prolifera bien en suelos arenosos y volcánicos, aspectos que abundan en nuestra comarca, también es cierto que hay zonas muy sensibles al ataque de este virus, pudiendo afectar gravemente a todo el sistema.

¿Cuál es el mayor problema que acarrea a los viñedos de la Isla y por qué son tan vulnerables a esta plaga?

La problemática recae en que la raíz de nuestros viñedos no es resistente a la plaga. Estamos un poco vendidos en ese aspecto. En otros lugares del mundo lo que se hace es plantar en el terreno una especie de viña americana que resiste a la filoxera y después se injerta en la parte de arriba una especie europea, que sí resiste y es la que mejor actitud tiene para los vinos. Entonces, al no tener eso nos afecta más.

Respecto a los viticultores de la comarca, ¿cómo se encuentran?

Tienen un grado de preocupación medio alto. Por una parte, podemos decir que están tranquilos porque el Cabildo y el Gobierno de Canarias están haciendo un buen trabajo, pero, por otro lado, existe preocupación porque nadie está preparado para esta situación. Vivimos en una burbuja en la que vendemos nuestros vinos prefiloxéricos, pero desde que entre la plaga no tenemos medidas para frenarlo.

¿Qué herramientas están utilizando para intentar prevenir que la plaga llegue a la zona sur de Tenerife?

La mejor herramienta, en nuestro caso, es la participación ciudadana. Lo primero que hemos hecho es divulgar la información sobre cómo identificar la plaga para que sepan identificarla.

«Hay que entender que la raíz de nuestros viñedos no es resistente a la plaga de la filoxera»

¿Realizan comprobaciones de parcelas para comprobar que los viñedos están libres de filoxera?

Sí. Es otra de las herramientas que usamos para prevenir la plaga. Esto ocurre porque hay algunas personas de la comarca que venden el vino fuera y el viticultor puede solicitar que se compruebe el estado de la parcela al Cabildo.

¿Esta situación podría llegar a afectar al prestigio y la comercialización de los vinos de la comarca y de la Isla, en general?

El prestigio de un vino se lo da su calidad, también su excentricidad. Se da el caso de que nuestros vinos son conocidos por su carácter y calidad, así que no le afectaría. Afectaría a los niveles de producción de vino, podría caer repentinamente y eso sí perjudicaría a la comercialización interior y exterior.

¿Podría esta crisis servir para reforzar la unidad en el sector vitivinícola?

Un brote podría unir al sector, impulsando la cooperación, la presión conjunta por ayudas y la defensa de las variedades locales con investigaciones para tener viñedos más resistentes y mejorar técnicas de manejo.