No es un topónimo: la jugada maestra de marketing que rebautizó el sur de Tenerife

Hasta 1960, la costa al sur de Los Cristianos era un llano de tomateras y tabaibas frente al mar. Dos décadas más tarde, los catálogos de Spies, Neckermann y Thomson la proclamaban “el Miami europeo”: Playa de las Américas.

No fue un topónimo heredado ni un capricho del relieve, sino la marca que ideó un promotor catalán para vender aquella llanura volcánica como la puerta más cercana al “Nuevo Mundo”.

Turismo masivo

Hasta los años 60 la franja costera situada entre Los Cristianos y el barranco del Rey era un llano agrícola (Camisón y Llanos de Troya) sembrado de tomateras y chumberas.

Todo cambió en 1962, cuando el empresario catalán Rafael Puig Lluvina compró 2,3 millones de metros cuadrados para levantar el primer gran enclave de sol y playa del sur de Tenerife.

Para desarrollar la urbanización creó la mercantil Playa de Las Américas S.A. (registro mercantil TF-3395) y bautizó el proyecto con el mismo nombre.

El topónimo

Efecto “Nuevo Mundo” en la promoción.- La agencia encargada de vender los primeros paquetes en Escandinavia aconsejó un nombre que evocase modernidad y exotismo. “Las Américas” remitía al glamour de Miami Beach y a la idea de viajar “al otro lado” sin salir de Europa, tal como explicaba la revista corporativa de Viajes Insular al celebrar su 60º aniversario. Guiño histórico a las rutas atlánticas.- El Cabildo de Tenerife respaldó la denominación porque Canarias había sido, durante siglos, último puerto europeo camino de América. El blog patrimonial de Spring Hoteles lo resume así: el nombre homenajea el vínculo atlántico y “simboliza un destino multicultural nacido del tránsito entre continentes”.

Cuándo empezó a usarse

1964 – El Plan Parcial “Playa de las Américas” se aprueba en Arona y Adeje.

– El Plan Parcial “Playa de las Américas” se aprueba en Arona y Adeje. 1966 – Abre el hotel Tenerife Sol. Los folletos de Spies Rejser ya anuncian “Holidays in Las Américas”.

– Abre el hotel Tenerife Sol. Los folletos de Spies Rejser ya anuncian “Holidays in Las Américas”. 1973 – El BOE publica la concesión de agua desalada a la urbanización “Playa de las Américas, S.A.”, consolidando el topónimo en la documentación estatal.

Con el boom de los años 80 el nombre saltó de los catálogos de turoperadores a la cartografía oficial: el Instituto Geográfico Nacional incorpora “Playa de las Américas” en sus hojas 1:25 000 (1987).

Hoy designa un continuo urbano que se extiende por dos municipios (Arona y Adeje) y recibe más de 1,5 millones de visitantes al año.