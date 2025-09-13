Garrafas de agua para luchar contra el flúor en Buenavista del Norte

El reparto de garrafas de aguaes la única alternativa encontrada por el gobierno local de Buenavista del Norte para luchar contra el exceso de flúor. "¿Vamos a estar toda la vida así?", preguntaba un vecino que acudió a recoger los 24 litros (tres botellones de ocho litros) que le pertenecen. A la semana son 48.

Hace aproximadamente más de dos meses que se decretó el exceso de este mineral en la red que alimenta a los núcleos de El Palmar, Las Portelas, Las Lagunetas, barranco Las Palmas, La Sabina y la parte alta de Casablanca.

Más de 400 personas, según el padrón municipal, viven en esta zona de medianías del noroeste de Tenerife y acuden cada martes y cada viernes, de 10.00 a 13.00 horas, para tener agua para cocinar y beber.

Día de reparto

Tres vecinos de El Palmar entran por la puerta del centro cultural el viernes 12 de septiembre al filo de las 12.30 horas. Es día de reparto. Aunque a su llegada ya solo quedaban unos cinco bloques de unas diez garrafas de ocho litros, al inicio se contaba con 500 recipientes - 3.800 litros de agua aproximadamente-. "Lo que nos dicen es que están haciendo pruebas, análisis, pero el agua sigue con el mismo problema por lo visto", declara uno de los tres vecinos. "Si no nos queda más remedio, tenemos que venir", dicen al explicar que tampoco les supone demasiado esfuerzo recoger el agua dos días a la semana. Esta tarea de recogida de un bien tan básico no había sucedido "nunca. Así no. Aunque la división está bien organizada, como son dos días a la semana tenemos seis garrafas cada siete días", apuntan.

A la par que en el centro cultural de El Palmar llegan sus habitantes, en el centro cultural de Las Portelas ocurre lo mismo. El viernes 12 de septiembre se han dispensado más de 4.000 litros.

El equipo de gobierno de Buenavista del Norte estipula tres garrafas de ocho litros de agua por vivienda cada día. En el caso de que la familia sea más numerosa, se pueden obtener cinco. Para los bares y restaurantes se distribuyen diez o las que sean necesarias. Además, en el caso de tener animales, bien sean de compañía o para la actividad ganadera, se les da alguna garrafa más.

Estos núcleos cuentan con una gran parte de población envejecida, por lo que la cooperación y colaboración vecinal es fundamental. Técnicos de la institución local o los propios vecinos acercan el agua a los mayores o a las personas con dificultades de movilidad.

De dónde viene el agua

Los núcleos de Buenavista del Norte afectados por el exceso de flúor 'beben' de la galería de los Altos de Icod, una fuente que históricamente ha tenido problemas con este mineral. Es la única procedencia de agua para estas medianías del municipio más al noroeste de Tenerife. El casco sí que tiene otras posibilidades, al igual que otras áreas, también de medianías, como son Masca, Teno Alto o Los Carrizales. Estos barrios no tienen esta problemática. De la galería de los Altos de Icod también se surten municipios como Icod de los Vinos.

La alcaldesa de Buenavista del Norte, Eva García Herrera, afirma que esta situación "no es inusual en verano. Creemos que la gente usa el agua de abasto para otros aspectos que no es el consumo humano, por lo que la cantidad que nos llega desde la galería disminuye y también su calidad", alude al tratamiento realizado por parte del Cabildo de Tenerife.

La entidad insular no ofrece alternativas al gobierno local buenavistero: "Hemos solicitado un aumento del caudal, pero no es algo que pueda hacerse de manera rápida", argumenta.

De momento, García Herrera aclara que repartir y comprar agua "es una competencia municipal. Tenemos que solventar los problemas económicos de las familias que no pueden comprar agua y debemos ofrecerles el derecho a tener una alternativa".