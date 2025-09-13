Una delegación tinerfeña viaja a las Azores para traer su modelo de energía geotérmica

Una amplia delegación tinerfeña viaja el próximo martes a Azores para visitar las tres grandes centrales geotérmicas que operan en este archipiélago portugués. El objetivo de este desplazamiento, en un grupo en el que habrá representantes del Cabildo, del Gobierno de Canarias y de empresas privadas, es tomar el modelo de explotación de la energía renovable del calor de la tierra de estas nueve islas volcánicas como referencia para su implantación en Tenerife.

La delegación isleña, que estará encabezada por la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, permanecerá el martes y el miércoles en las Azores y recorrerá las tres plantas geotérmicas que ya operan en este archipiélago, que forma parte de la Macaronesia como Canarias, Cabo Verde y Madeira. La Corporación tinerfeña tiene previsto iniciar los sondeos para saber si, como se prevé, hay fuentes geotérmicas en la Isla antes de finales de año, en concreto en el municipio de Vilaflor.

El hecho de que Azores haya encontrado y ya explote esta fuente energética refuerza las opciones de que también exista en Tenerife, debido a las similitudes geológicas de ambas regiones insulares, marcadas por el vulcanismo. En estas islas portuguesas (236.000 habitantes), situadas a más de 1.300 kilómetros al norte de Canarias (2,2 millones de habitantes), hay tres grandes plantas que ya utilizan la energía del calor de la tierra, cien por cien limpia, para generar electricidad. Dos están en la isla de São Miguel, la principal de las Azores con más de 130.000 habitantes (Ribeira Grande y Pico Vermelho), y una se encuentra en Terceira, de 53.000 habitantes (Pico Alto).

Esta fuente natural ya ocupa un importante espacio en el paquete energético del archipiélago que da nombre al famoso anticiclón: aporta el 42% de la demanda de São Miguel y el 11% de Terceira. La apuesta sostenible ha convertido a esta región portuguesa en un modelo a seguir por otras islas de origen volcánica, que es lo que ha llevado a la delegación tinerfeña a realizar esta visita de dos días.

Las Azores tiene tres centrales geotérmicas: dos en São Miguel y una en Terceira.

Además de Rosa Dávila, viajarán entre otros la consejera insular de Medio Natural, Blanca Pérez, su homólogo de Innovación, Juan José Martínez, así como representantes de la compañía energética canaria DISA y la islandesa Reykjavik Geothermal, con las que el Cabildo, a través del Instituto Tecnológico de Energías Renovables (ITER) y del Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan), ha creado un consorcio que gestionará el potencial geotérmico de Tenerife.

El Caildo ha puesto en marcha un ambicioso proyecto geotérmico en Vilaflor para aprovechar el calor del subsuelo y generar electricidad limpia y sostenible. El plan, liderado por el mencionado consorcio público-privado –llamado Energía Geotérmica de Canarias (EGC)–, pretende, según Juan José Martínez, «convertir a la Isla en un referente nacional en geotermia, diversificando el mix eléctrico, avanzando hacia la soberanía energética y reforzando un modelo sostenible y más resistente a las debilidades de la red convencional».

El proyecto cuenta con una financiación inicial de 43,2 millones de euros, procedentes del Plan de Recuperación y Resiliencia del Gobierno de España y de los fondos Next Generation de la Unión Europea. La inversión total alcanza los 86 millones de euros con las aportaciones del 50% de los promotores, más el otro 50% que provendrá de las inversiones públicas.

Las dos plantas geotérmicas ubicadas en la isla principal de São Miguel generan el 42% de la electricidad que consumen sus 130.000 habitantes.

Este plan se inició en 2024 con investigaciones geofísicas de superficie en distintas zonas de Tenerife, identificando áreas prometedoras en el sur y el oeste de la Isla. Tras la obtención de las licencias de exploración a finales de 2024, se prevé comenzar a finales de este 2025 la perforación de varios pozos exploratorios de entre 2.500 y 3.000 metros de profundidad. Estas primeras perforaciones buscarán confirmar la viabilidad de extraer energía térmica aprovechable a escala industrial, en forma de agua y vapor a alta temperatura. De obtener resultados positivos, Tenerife pasaría a construir plantas geotermoeléctricas que aprovechen este recurso autóctono de manera continua.

«Si como esperamos encontramos esta energía en las profundidades volcánicas de la Isla, podremos dar un salto de gigante hacia un sistema energético más robusto y limpio», subraya Martínez. La geotermia se perfila como una fuente de energía inagotable, estable y local, ideal para territorios insulares como Tenerife.

A diferencia de otras energías renovables, el calor de la tierra está disponible 24 horas al día, 365 días al año, independientemente de las condiciones del clima, lo que permite generar electricidad de base de forma constante y predecible. Además, una vez identificados y confirmados los recursos en el subsuelo, el coste de generación eléctrica geotérmica resulta «muy competitivo», detalla el consejero. «Al sustituir centrales térmicas de fuel o gas por geotérmicas se lograría descarbonizar el mix energético tinerfeño, reduciendo emisiones de gases de efecto invernadero», remarca para recordar que la aportación geotérmica permite a Azores ahorrarse la compra de 122.000 barriles de petróleo al año.