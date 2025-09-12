Los trabajos de control mantienen contenida la plaga de la filoxera en Tenerife

El Cabildo de Tenerife confirmó que la plaga de filoxera se encuentra contenida y que solo afecta al 2% de las plantas de vid inspeccionadas. Hasta ayer, los técnicos del Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias habían realizado 2.901 prospecciones, detectando que solo 60 cepas están contaminadas del virus de la vid.

La presidenta insular, Rosa Dávila, explicó que la Isla está «respondiendo con rigor, ciencia, coordinación y transparencia para proteger nuestras viñas, a nuestros agricultores y el futuro de nuestros vinos». En su comparecencia ante el Pleno puso en valor la unidad de acción mostrada por todas las administraciones –central, regional, insular y municipal– junto al sector primario y los grupos políticos, que respaldaron las medidas en vigor.

En una sesión plenaria que no aportó novedades relevantes, anunció la creación de un comité científico-técnico asesor cuyo trabajo incluirá el análisis de la evolución de la plaga de la filoxera y proponer medidas de control basadas en la ciencia.

PSOE

El PSOE, quién solicitó la realización del pleno extraordinario, denunció la ausencia de la presidenta del Cabildo y su grupo de gobierno durante la crisis de la filoxera. El portavoz socialista, Aarón Afonso, recriminó que el pleno tuviera lugar «44 días después de detectarse el primer foco y solo porque lo pidió el Partido Socialista».

Los socialistas respaldan las medidas adoptadas por el Gobierno de Canarias, pero reclaman al Cabildo que debería «reforzar con más personal y medios técnicos las inspecciones en las fincas, recurriendo a empresas como GMR, Gesplam o Tragsa».

Plan Estratégico

Por su parte, el consejero de Sector Primario y Bienestar Animal, Valentín González, planteó la creación de un acuerdo institucional que refuerce la prevención, el control y la erradicación de la plaga, al tiempo que se elaborará un Plan Estratégico del sector vitivinícola de Tenerife.

Este plan pretende mejorar la competitividad, diversificar mercados, impulsar la comercialización de los vinos locales, integrar medidas de adaptación al cambio climático y reforzar la sostenibilidad del sector. «Tenemos el compromiso de proteger el viñedo, defender la identidad agrícola y cultural de la Isla y garantizar un futuro sostenible para el sector», destacó González.

Desde el pasado 30 de julio, cuando se detectó el primer foco, se han desplegado más de 50 agentes de campo, en su mayoría ingenieros agrónomos, para realizar prospecciones y aplicar medidas de control. Estas actuaciones han permitido delimitar con precisión el área afectada, establecer una zona infestada con un radio mínimo de 500 metros alrededor de los positivos y una área tapón de un kilómetro adicional, donde se aplican restricciones y una vigilancia reforzada.

Erradicación y prevención

Las medidas técnicas utilizadas para la prevención y erradicación incluyen tratamientos fitosanitarios de choque, destrucción de las plantas infestadas y la prohibición de mover material vegetal de vid o una fresca entre el Archipiélago y entre zonas de Tenerife sin autorización expresa del Cabildo insular. Además, se ha habilitado un visor territorial público, en coordinación con el Gobierno de Canarias, para consultar los casos positivos de manera transparente.

El pleno concluyó con un mensaje de unidad política e institucional frente a la amenaza de la filoxera, que ha puesto en alerta a viticultores y bodegueros, pero que también ha reforzado la cooperación entre todas las administraciones. «Hemos desplegado una respuesta rápida y frontal, independientemente de colores políticos. La colaboración ha sido ejemplar», sentenció Dávila.