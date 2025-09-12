Los socialistas acentúan su batalla contra el céntimo forestal

El PSOE escenificó ayer su rechazo al céntimo forestal que aprobó el Gobierno insular cuya aplicación está prevista para el último trimestre del año. Alcaldes, alcaldesas, portavoces municipales, miembros del Grupo Socialista en el Cabildo y de la Ejecutiva Insular firmaron una declaración conjunta contra este recargo por litro de gasolina «por ser una medida regresiva e injusta». Los socialistas instan a CC y PP a aplicar «una fiscalidad ecológica justa y progresiva basada en la mejora del transporte público, el apoyo a trabajadores, autónomos, jóvenes, transportistas y al sector primario, así como la implantación de una ecotasa turística que grave a los visitantes no residentes».

A partir de ahora, el PSOE trasladará su reclamación tanto al pleno de la Corporación insular como a los 31 ayuntamientos de Tenerife en forma de moción, ya que, además, «penaliza a quienes menos recursos tienen».

La secretaria general insular de los socialistas tinerfeños, Tamara Raya, lideró la reunión que celebraron ayer destacados representantes en las corporaciones locales de la Isla «para coordinar las iniciativas políticas de cara al inicio del curso político». En el encuentro, Raya advirtió que «no se puede castigar a los tinerfeños por los efectos del turismo» y defendió que el céntimo forestal es un impuesto que «recae directamente sobre las familias trabajadoras, mientras se sigue rechazando que los turistas contribuyan con una ecotasa».

La dirigente socialista recordó que «Rosa Dávila (presidenta del Cabildo), Coalición Canaria y el Partido Popular han aprobado castigar a los tinerfeños con un nuevo impuesto cada vez que llenan el depósito, mientras se niegan a que los turistas contribuyan. No hay soluciones, solo castigos al bolsillo de nuestra gente. Tenerife no puede seguir pagando los errores de CC».

El Consejo de Gobierno insular aprobó la implantación del denominado céntimo forestal el pasado 2 de julio, medida que ratificó el Pleno del Cabildo el 31 de julio, con el rechazo del PSOE, la abstención de Vox y el voto a favor de CC y PP. Según al definición del Gobierno insular, «se trata de una tarifa especial de hasta 0,02 euros por litro de gasolina y gasóleo de automoción destinada exclusivamente a financiar actuaciones medioambientales prioritarias». La medida no se aplicará al transporte profesional y quedarán excluidos tanto los vehículos destinados al transporte de mercancías como los del transporte público de pasajeros. Se espera que la aplicación del céntimo forestal se produzca antes de que concluya el año.