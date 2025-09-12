¿Qué hacer este fin de semana en Tenerife? Listado de planes

Tenerife sigue cargada de actividades durante los fines de semana en una apuesta tanto pública como privada por mantener el ocio en la Isla. Desde eventos de cine, música y religiosos, diferentes opciones para vivir unos días diferentes. Si tenías pensando quedarte en casa, vete abriendo el armario a ver que te vas a poner porque no podrás evitar acudir a una de estas actividades.

Cine

TEA Tenerife Espacio de las Artes programa este fin de semana, a las 19:00 horas, Black dog, de Guah Hu. Ganadora del premio a la mejor película en la sección Un Certain Regard del Festival de Cine de Cannes y del Premio a la Mejor Dirección y Mejor Fotografía en la SEMINCI, la cinta narra la la historia de un hombre solitario que, tras salir de prisión, encuentra en un perro callejero un inesperado compañero de viaje. Lo que comienza como una relación forzada se convierte en un vínculo transformador que habla de redención, esperanza y afecto. Una historia simbólica y profundamente humana sobre dos almas marginadas que se acompañan para sobrevivir. Ambientado en los vastos paisajes del desierto de Gobi y protagonizado por Eddie Peng, Tong Liya y Jia Zhangke, el filme se pasa en versión original en chino subtítulos en español.

Religión

La Laguna celebra este domingo el día grande de las Fiestas del Cristo. A las 10:00 horas, será la procesión cívico-militar con el Pendón Real desde las casas consistoriales hasta la Santa Iglesia Catedral, con la asistencia de las primeras autoridades civiles, militares y consulares. A las 10:45 horas, en la plaza de la Catedral, recibimiento al representante real. Seguidamente, celebración de la eucaristía y posterior procesión del Santísimo Cristo de La Laguna hasta su Real Santuario.

Descendimiento del Cristo de La Laguna /

Ópera

Auditorio de Tenerife programa este sábado, 13 de septiembre, Ópera en minúscula, un programa de ópera de cámara en pequeño formato que tendrá lugar durante en el mes de septiembre en distintos espacios de la isla. En concreto, la de este sábado será Domitila, de João Guilherme Ripper y tendrá lugar en el Teatro Leal de La Laguna. Las entradas se pueden adquirir en este enlace.

Fiestas lustrales

Este fin de semana continúan los actos por las Fiestas Lustrales de Adeje en honor a Nuestra Señora de la Encarnación Coronada. Este sábado tendrá lugar un encuentro de familias en la Parroquia de la Milagrosa, de 10:00 a 13:0o horas; y el domingo, a las 18:00 horas, la eucaristía en la Parroquia de La Milagrosa y salida de la virgen hacia la Parroquia de la Resurrección de Nuestro Señor de Armeñime. A su llegada, acto institucional de recibimiento y celebración de La Palabra. También tendrá lugar la actuación de la orquesta Quimbao La Nuit en la Plaza de Armeñime.

Por su parte, el municipio de Guía de Isora también celebra este fin de semana algunos actos de sus Fiestas Lustrales. En este caso, el sábado se llevará a cabo el IV Memorial Manuel Álvarez Vargas, a las 17:30 horas y, media hora más tarde tendrá lugar la eucaristía. Ya por la noche, a las 21:00 horas, será la Noche Joven con baile y músicas urbanas. El domingo, por su parte, tendrá lugar el Trofeo de Automodelismo, a las 09:00 horas; la XLII Feria de Artesanía, desde las 10:00 horas, y el torneo de ajedrez, a la misma hora.

La eucaristía comenzará a las 11:30 horas y por la tarde, a las 18:00 horas, será el Festival de la Tercera Edad.

Deportes

La jornada deportiva de este fin de semana se disputará en el estadio Heliodoro Rodríguez López con el primer partido de la temporada. En este caso, será el sábado, a las 16:00 horas, y vendrá de la mano del Costa Adeje Tenerife y el RCD Espanyol.