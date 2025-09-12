Un nuevo 'pulmón verde' para La Orotava

La Orotava cuenta con un nuevo ‘pulmón verde’. Se trata de «un parque sostenible y multifuncional» cuya construcción requirió una inversión que ronda 1.500.000 euros. Este nuevo lugar de ocio y esparcimiento está ubicado en la urbanización Los Trazos, entre los barrios de La Piedad, La Fariña y Candelaria del Lomo. Esta infraestructura ocupa una superficie de más de 9.300 metros cuadrados.

El gobierno municipal de La Orotava define la instalación como «sostenible» por varios motivos: «Las zonas verdes se han diseñado para un bajo consumo de agua y bajo mantenimiento, adaptándose a la nueva realidad climática. Se crean grandes espacios verdes sin hacer uso del césped u otras plantas que requieren un alto gasto de un recurso tan esencial», explican en un comunicado.

Un jardín temático con plantas autóctonas

De esta manera, el nuevo parque urbano se convierte en «un jardín temático con más de una decena de plantas autóctonas. Cuenta con un amplio abanico de vegetación canaria, encontrándose, entre otras especies, tabaibas, palo blanco, mocán, acebuche, hayas, palmeras, dragos, madroños, barbusano, pino canario y sabina», enumeran.

Según el gobierno local, el hecho de que sus jardines estén dotados de plantas de las Islas, hace que el parque también sea «una gran aula didáctica de flora canaria y puede cumplir una función educativa para que escolares o cualquier persona pueda conocer más sobre las especies». Uno de los aspectos cuidados es la información, por lo que está dotado de «paneles explicativos acerca de las características de cada una de las especies por toda su superficie».

La orografía del terreno que alberga este espacio «ha dificultado el desarrollo del proyecto», teniendo en cuenta que tiene una pronunciada pendiente «de hasta un 30%, en algunos puntos». De ahí que el diseño incluya paseos y miradores que contribuyen a relativizar este aspecto, equipamiento que «se complementa con otros espacios para el uso y disfrute del visitante».

Además, dentro de los más de 9.300 metros cuadrados, se encuentra un espacio destinado a los más pequeños en un entorno privilegiado, donde también se ubica una gran terraza-mirador.

Otro aspecto destacable del recinto inaugurado el jueves se refiere a una zona dedicada al ejercicio, en la que el usuario dispone de la instalación de juegos biosaludables y un espacio para la calistenia.

Los Trazos está ubicado entre barrios situados en el entorno del casco urbano de la Villa, una zona que cuenta con 5.000 habitantes, aproximadamente. No obstante, el objetivo del Ayuntamiento de La Orotava es que se convierta en un espacio abierto para «el disfrute de la ciudadanía en general».

11.000 metros cuadrados

El desarrollo de este parque urbano ha contribuido a la mejora de la calle Puenteareas y a la ampliación del área de estacionamiento aledaña. Por lo que realmente la actuación global del proyecto abarca 11.000 metros cuadrados, incluyendo la creación de 36 plazas de aparcamiento, dos de ellas para personas con discapacidad. La expectativa del consistorio es ampliar las plazas y abarcar más vehículos.

Las obras para que este espacio se convirtiera en un lugar de ocio y adaptado al nuevo contexto climático comenzaron a principios del año de 2024.

Más parques en el Norte

Próximamente habrá un nuevo parque urbano y sostenible en el Norte de Tenerife. El gobierno local de Los Realejos inicia la construcción de la primera infraestructura de estas características en el municipio. Concretamente, en el barrio de Toscal-Longuera. Se trata de una inversión de más de 1.200.000 de euros, gracias a una subvención de la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias.

El diseño de este espacio, de casi 2.000 metros cuadrados, busca aprovechar las características climáticas locales «para crear un refugio climático que proporcione sombra, frescor y una mejora de la calidad del aire, convirtiéndose en un modelo de infraestructura sostenible y resiliente».

Dicha acción se realizará mediante la plantación de especies autóctonas, la mejora de la biodiversidad y el uso de tecnologías verdes.