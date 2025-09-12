Obras de mejora para aumentar la seguridad en la pasarela peatonal del enlace del HUC

El Cabildo de Tenerife, a través de la Consejería de Carreteras, avanza en las obras de mejora de la seguridad de la pasarela peatonal ubicada en la carretera TF-194 en la zona del Hospital Universitario de Canarias. Las labores, que han sido adjudicadas a la empresa Señalizaciones Villar, suponen una inversión de más de 96.000 euros y la previsión es que las labores puedan estar terminadas en octubre.

El consejero de Carreteras, Dámaso Arteaga quien visitó recientemente las obras acompañado por el concejal de Movilidad del Ayuntamiento de La Laguna, Domingo Galván, recordó que las citadas obras fueron aprobadas con carácter de urgencia dado que “desde el servicio se ha detectado la necesidad de sustituir las barandillas existentes en toda la pasarela peatonal para evitar posibles desprendimientos de cascotes a las vías del tranvía”.

A estas obras se le unen las realizadas en la vía de servicio ubicada en el enlace de la TF-5 con del Hospital Universitario de Canarias. El coste de los trabajos asciende a 300.000 euros y cuenta con un plazo de ejecución de tres meses. Al respecto, Dámaso Arteaga, recuerda que las obras tienen como objetivo el “mejorar la accesibilidad en la zona conectando la rampa peatonal ubicada en el margen de la TF-5 mediante la construcción de aceras y la construcción de una parada de guaguas nueva y canalización de las aguas pluviales”.

El consejero Dámaso Arteaga durante las obras de la pasarela / E. D.

La citada intervención se suma al plan de rehabilitación y mejora de la movilidad en la red viaria insular. Cabe recordar que el Cabildo ha sacado a licitación, recientemente, un total de 38 proyectos de mejora de las medidas de seguridad y la rehabilitación del firme en las carreteras de la isla. Las actuaciones incluyen la repavimentación del firme, la mejora del drenaje, la señalización, el balizamiento y las defensas de la vía. Del mismo modo, las actuaciones incluyen las obras de estabilización de taludes y terraplenes en diversas carreteras de interés insular.

Los valores de los contratos superan los 700.000 euros. En concreto, el proyecto de rehabilitación se centrará en renovar señales clave como ceda el paso, delimitación de carriles, flechas de dirección y marcas de cruce, que actualmente presentan un alto nivel de desgaste. Estas señales son esenciales para guiar y advertir a los conductores, especialmente durante la noche, donde la falta de visibilidad puede incrementar el riesgo de incidentes.

Entre las actuaciones destaca también la rehabilitación en la autopista TF-1, en el tramo entre Arico, Fasnia y Güímar, con un presupuesto de 30 millones de euros y que abarcan aproximadamente 24 kilómetros. Estas mejoras incluyen la rehabilitación del firme, la ejecución de bandas sonoras en los bordes de la calzada, el repintado de señalizaciones y la instalación de barreras de seguridad, garantizando la eficiencia en una vía por la que circulan más de 50.000 vehículos diariamente