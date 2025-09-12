Mari Paz Gil Díaz: "No se puede descartar que existan más lugares con filoxera"

La zona cero de la plaga de filoxera se encuentra en dos de los municipios que abarca la Denominación de Origen Tacoronte-Acentejo.

El sector vitivinícola lleva años arrastrando problemas climatológicos adversos, como por ejemplo la sequía, y esto parecía que iba a ser el remate definitivo para el sector. Cuando me enteré de la noticia fue un momento de desilusión y de mucha negatividad. Además, aunque haya comenzado en la vertiente norte, no podemos descartar que no esté en más lugares de la Isla.

¿Cuáles son las principales variedades de uvas en riesgo?

Está en peligro el patrimonio vitivinícola en general. Pero si hablamos de las principales variedades serían: la listán negra y blanca, y la negra mole. Estos tres tipos son los más presentes en la comarca.

La amenaza recae en el trabajo en el campo, ¿pero también en las bodegas?

Recae por completo en el trabajo en el campo, mucho más que en las bodegas. Dependiendo de la extensión y si se repite el modelo que se ha desarrollado en el resto del territorio donde ha afectado la filoxera, probablemente se modifique el trabajo en el campo.

Imagino que la reacción de los viticultores habrá sido de preocupación por sus viñedos.

Es muy desigual ya que han habido reacciones de todo tipo. Existe una preocupación generalizada porque nos ha cogido por sorpresa, al ser una plaga de la que apenas se hablaba desde hace años. No obstante, creo que esa parte de inquietud está ligada al desconocimiento del alcance del problema.

¿Qué papel juegan todos los viticultores en la detección y prevención de la filoxera?

Desde que nos enteramos de la plaga, estamos realizando reuniones con los viticultores a través de los ayuntamientos, la Agencia de Detención Agraria y las asociaciones. Estamos haciendo un bombardeo de información porque el papel que juegan los viticultores en la zona es fundamental. Deben tener conocimiento y compromiso con la protección de la plaga. No es un tema que pueda tratarse de manera unilateral, sino que debe contar con el compromiso de todas y cada una de las personas que tenga que ver con el sector.

Además, ¿cómo consiguen prevenir que se expanda más la plaga?

Seguimos de manera estricta las pautas marcadas por la Consejería de Agricultura conjuntamente con el Cabildo de Tenerife, y en coordinación con los agentes del sector. La administración es la que controla y organiza. Lo importante también es la cooperación ya que hay que consensuar entre todos, cumplir y acatar el decreto de control y las medidas establecidas.

Entonces, los protocolos implementados desde el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias, como la aplicación de medidas fitosanitarias, están dando sus frutos.

Son los adecuados y están dando resultados buenos. Por ejemplo, la plaga no se está extendiendo y está bien contenida. No sabemos cómo evolucionará después de la vendimia, pero ahora mismo están funcionando bastante bien.

¿Cuál es el impacto económico que puede resultar de la plaga?

Si la plaga de la filoxera se extiende a lo largo de toda la Isla, no sería un problema de lo que queda de año, sino más a largo plazo. Sería un impacto económico a todo el sector. En esta comarca, donde hay 700 hectáreas de cultivo, con 28 bodegas que se embotellan cada año con denominación de origen y donde hay más de mil viticultores que son socios del Consejo Regulador de la DO de Tacoronte-Acentejo y trabaja en la viña, el impacto se traduce en que el sector se vea duramente afectado, tanto de forma económica, social y paisajística.

La viña no es tan fácil de reponer.

La sustitución de la viña no es sencilla porque no se puede sustituir fácilmente por otros cultivos. No es fácil arrancar la viña y plantar aguacates en la parte alta de la comarca, como está ocurriendo en la zona baja.

¿Qué ha supuesto que la Denominación de Origen pase a ser un referente en vinos prefiloxéricos a convivir con esta amenaza?

Esperemos que todavía podamos ser capaces de seguir siendo lo que somos y atajar, controlar y erradicar la plaga. Estamos tomando las medidas necesarias para seguir teniendo nuestra seña de identidad de la Denominación de Origen Tacoronte-Acentejo.

¿Sería una nota negativa en su historial?

Sí, sería una nota negativa importante no seguir siendo referentes. Además, entraríamos en un mercado muy competitivo donde hay otros muchos viñedos y vinos muy buenos. Por ello, perderíamos nuestra seña de identidad. Una seña que viene de haber tenido variedades y vinos prefiloxéricos. Ahora mismo, no contemplamos que ocurra nada malo y creemos que podemos continuar con nuestras promociones y vinos como rasgo distintivo.