Agache se moviliza ante el temor a un tercer parque eólico

En torno a 200 personas se concentraron ayer en la plaza del Ayuntamiento de Güímar reclamando que no se construyan los parques eólicos El Pilón I y El Pilón II en la comarca de Agache y Fasnia. La organización, la Plataforma Ecomarca, logró ayer uno de sus objetivos: el pronunciamiento claro de la alcaldesa del municipio, Carmen Luisa Castro, sobre estos proyectos. La regidora les transmitió su rechazo a la creación de estas infraestructuras generadoras de energía verde y se comprometió a mantener un encuentro la semana próxima, según la portavoz del colectivo convocante, Hiurma Rodríguez.

Durante la concentración, los participantes conocieron que «la empresa promotora ya está maniobrando para iniciar los trámites de un nuevo proyecto, Pilón III, en las zonas de La Medida y Pájara», ambas localidades güimareras también emplazadas en la medianía de la comarca de Agache. «Alzamos la voz en defensa de lo que nos pertenece: nuestra tierra, nuestro paisaje, nuestra salud y nuestro futuro».

No se oponen a las energías limpias, pero entienden que estos dos parques eólicos no se ajustan a lo requerido. «Queremos energías renovables, sí, pero no de esta manera, no en contra de la gente, no destruyendo lo que nos da vida», apuntaron en el manifiesto leído durante el acto. «Queremos que se planifique desde el interés general, no desde los intereses de una empresa como DISA, que pretende imponer proyectos sin escuchar a la ciudadanía», apostillaron.

DISA Energía Renovable, SLU promueve los parques eólicos El Pilón I, de 15 megavatios y cuatro aerogeneradores, y El Pilón II, de 8,5 y dos aerogeneradores, cuyo desarrollo afecta a 181 parcelas situadas en Fasnia y Güímar. Para evacuar la energía que produzcan ambos parques se proyectan 24 torretas hasta la ladera de Güímar, desde donde el trazado será soterrado hasta enlazar con la subestación situada en el Polígono Industrial Valle de Güímar. La inversión está cifrada en 22,3 millones de euros (14,3 en El Pilón I y 8, en El Pilón II).

La Plataforma Ecomarca para la Defensa y Protección del Sureste de Tenerife sostiene que la ubicación prevista de los aerogeneradores, a menos de un kilómetro de zonas residenciales, «constituye una amenaza directa para la calidad de vida, el entorno natural y la identidad de nuestras comunidades».

Concentración contra los parques eólicos de Agache / Andrés Gutiérrez

En las sus alegaciones que presentadas durante el periodo de exposición pública de los proyectos resaltan que los parques eólicos El Pilón I y El Pilón II producen un «impacto ambiental severo», requieren un movimiento de tierra superior a 240.000 metros cúbicos y afectan a la vegetación autóctona y alterando el paisaje natural. Además, afirman que más de 35 barrancos y cauces serán interceptados por infraestructuras de los parques, comprometiendo ecosistemas hídricos fundamentales. Estarán ubicados con una «proximidad inadecuada» a viviendas, lo que suele generar riesgos por ruidos, vibraciones y alteración del entorno. También consideran que se incurre en «falta de justificación pública real».

El Pilón I y El Pilón II «cumplen con todos y cada uno de los requisitos legales y medioambientales, tanto por distancias como por afecciones», según ha defendido hasta ahora la empresa promotora, DISA Energía Renovable, SLU. Recuerda que el Gobierno de Canarias «ha definido áreas de aceleración de las renovables y esta es una de ellas, por lo que hemos sido respetuosos con la planificación de la implantación de renovables».

La empresa ha asegurado que los emplazamientos de ambos parques eólicos «cumplen con el planeamiento» vigente en los municipios afectados. En el caso de El Pilón I, se sitúa en suelo rústico destinado a infraestructuras energéticas catalogado en Fasnia, mientras que El Pilón II se proyecta en suelo rústico agrícola de Güímar. En cualquier caso, ha mostrado su disposición a realizar las modificaciones necesarias para adaptar los proyectos a las preferencias expresadas por el Gobierno del Cabildo de Tenerife, administración que se pronunció en contra de la construcción de ambos parques eólicos porque afectan al barranco de Herques y a la Reserva Natural Especial del Malpaís de Güímar.