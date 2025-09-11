Los problemas del Aeropuerto de Tenerife Sur traen cola y Valido contesta a Marlaska: "Arruina a los canarios y nos confinan"

Los aeropuertos canarios han sufrido problemas de largas colas y horas de retraso debido a la falta de personal en ellos. Sin ir más lejos, en el Aeropuerto de Tenerife Sur se han vivido jornadas infernales que han copado las portadas de los medios internacionales por las situaciones complicadas que han pasado los turistas que han visitado la Isla.

Esto parece no ser un problema desde Madrid. O eso es lo que se deduce de las palabras del ministro de Interior del Gobierno de España, Fernando Grande-Marlaska, que ha definido como "desfases puntual e imputables a las compañías aéreas" las colas sufridas en aeródromos como el del sur de Tenerife o el de Fuerteventura.

La diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, le recordó al ministro estos problemas que pueden volver a ser habituales a partir de octubre, que comienza la temporada alta en las Islas. "Si los aeropuertos canarios funcionan mal se puede arruinar a los canarios, pero cuando no funcionan nos confinan", sentenció la naciolista sobre la importancia que tienen las instalaciones aéreas en el Archipiélago.

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, interviene durante un pleno en el Congreso de los Diputados. / Carlos Luján - Europa Press

Gestión aeroportuaria

Las últimas informaciones apuntan a que desde el Gobierno estatal se está llegando a un entendimiento con el País Vasco y Cataluña para la gestión aeroportuaria, que estas comunidades autónomas participen en la planificación de sus instalaciones aéreas. Algo que lleva reclamando Canarias desde hace tiempo.

"Quiero recordarle que en la agenda canaria que firmamos y en el Estatuto Canario de Autonomía se habla con claridad de que las instituciones canarias tienen derecho a participar en la planificación y la gestión de sus aeropuertos", puntualizó Valido desde su estrado en el Congreso de los Diputados. "Póngale el mismo cariño a los compromisos con Canarias que ponen con otros territorios", reclamó Valido al final de su exposición.