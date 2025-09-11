La metamorfosis de Tabaiba: el núcleo costero estrena litoral con una intervención histórica

Obra histórica para Tabaiba. El núcleo costero de El Rosario cambia notablemente su fisonomía. La Consejería de Transición Ecológica y el Ayuntamiento de El Rosario inauguraron este jueves el nuevo frente litoral, lo que supone sustituir un terraplén por áreas de solárium, servicios como duchas y baño, y nuevos accesos al mar. Se trata de una actuación que contó con un presupuesto de más de 2,1 millones de euros.

«Es un día importante para quienes son residentes y visitantes habituales de esta parte de nuestra costa», resumió el alcalde rosariero, Escolástico Gil, durante el acto de presentación. «Durante mucho tiempo vieron cómo Tabaiba estuvo abandonada y hoy podemos decir que este frente litoral que abrimos a la ciudadanía pone la guinda a un espacio costero totalmente renovado», manifestó.

Una obra clave

Desde su llegada al cargo en 2015, Gil ha encadenado numerosas actuaciones de calado, resultado en gran medida de haber logrado convencer a administraciones supramunicipales para que aportasen fondos. En esa lista de obras, y entre otras, se encuentran la Casa de la Cultura de La Esperanza, los depósitos de agua Tabaiba I y II, la depuradora de aguas industriales de La Campana, la reurbanización del casco histórico esperancero... Y el frente litoral de Tabaiba es una de las ‘joyas de la corona’ de esa relación.

Gil puso de relieve la metamorfosis del lugar: «Este importante espacio público viene a sumarse a una remodelación completa de la costa de Tabaiba. Recuerden lo que era esta zona en la que estamos hoy: un terraplén totalmente degradado, sucio y que llenaba de tierra y polvo los edificios y los negocios de alrededor». Y añadió: «Se suma a la inicial reforma del popular charco de Tabaiba, que tenemos aquí al lado y que pronto esperamos completar con la obra para el sistema de llenado que permitirá disfrutarlo a lo largo de todo el año, independientemente del ritmo de las mareas».

Felipe Miñambres

El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata; el subdelegado del Gobierno en Canarias, Javier Plata, y el vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, estuvieron presentes en la inauguración. También un grupo amplio de vecinos siguió el acto. Como nota anecdótica de la mañana, se vio por allí al presidente del Club Deportivo Tenerife, Felipe Miñambres.

Zapata recordó que la escollera y la explanada del paseo «sufrían los embates de los temporales», y subrayó que la intervención «reduce daños presentes y futuros, reforzando la adaptación del litoral canario al cambio climático». Es por eso que la financiación de los trabajos llegó desde esa consejería, mientras que el consistorio pagó la redacción del proyecto.

Zona ajardinada

Según explicó el político de origen palmero, la obra incluye "la mejora de accesos al mar y la creación de una zona ajardinada con especies autóctonas que aporta calidad ambiental y refugio para la fauna». Además, recordó que se trata de «algo en lo que ya estamos trabajando en diferentes zonas de Canarias», y puso como ejemplo la adaptación del frente litoral de Las Galletas, a través de los Proyectos de Acción Climática (PAC); el litoral de Tazacorte, o el municipio de Garachico.

El director de obra, Javier Martínez, destacó que antes de los trabajos había allí una explanada destinada a aparcar y que «no se disfrutaba». Recordó el técnico que existía un proyecto de Costas para mejorar el espacio y que no se había llevado a cabo. El Ayuntamiento planteó entonces ejecutarlo y, aunque recibió el visto bueno, le fijaron varias condiciones, como que no podría acometer obras fijas, sino con elementos móviles.

Obra de finales de 2023

Así las cosas, el proyecto se inició a finales de 2023. «Como siempre pasa, el camino para llegar hasta aquí no ha sido ni fácil ni corto», admitió el alcalde. «Tengo la sana costumbre venir a bañarme a Tabaiba cuando el tiempo me lo permite», expresó, antes de echar la mirada atrás y rememorar cuando acudía en su infancia caminando desde La Esperanza.

Sabedor de las dificultades económicas que hubiese entrañado un proyecto de esta envergadura para las arcas locales, Gil mostró su agradecimiento al Gobierno de Canarias por la financiación y a otros representantes públicos por el apoyo. «Gracias al consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, Mariano Zapata. Su diligente gestión y su trabajo han sido partícipes, y de forma muy importante, para que este proyecto haya cristalizado en este magnífico espacio en el que nos encontramos», indicó.

Más agradecimientos

El regidor local también tuvo palabras para el anterior consejero de Transición Ecológica, José Antonio Valbuena, «que inició la tramitación de esta actuación cuando era él el responsable de la Consejería». Gil se detuvo en que «este proyecto de modernización total de Tabaiba ha necesitado de la implicación de muchas personas y administraciones». Y agregó: «También quiero aprovechar su presencia hoy aquí para reconocer el interés del vicepresidente insular Lope Afonso por cuestiones que implican a El Rosario».

Le preocupa ahora a Gil el balizamiento desde la playa de La Nea a Varadero, «algo extremadamente importante para evitar incidencias entre bañistas y las distintas embarcaciones de recreo que recorren nuestra costa». A su juicio, «es imperativo zanjar ya esta cuestión, que está pendiente de un informe de Costas, ante la peligrosidad que pueden generar las motos de agua o las lanchas si entran en la zona delimitada para el baño», e hizo un «llamamiento para acelerar las gestiones necesarias y no tener que lamentar ningún percance».