El Cabildo se da diez años para resolver la movilidad en Tenerife

El Plan de Movilidad Sostenible de Tenerife fue aprobado ayer de forma inicial por el Consejo de Gobierno insular. El documento incluye proyectos y medidas por valor de 5.000 millones de euros hasta el año 2035, financiación en la que participarán los gobiernos central y autonómico. Diez años que se da el Cabildo para resolver el problema del transporte en la Isla.

El cierre del Anillo Insular de carreteras, los corredores ferroviarios, la ampliación del tranvía y la reestructuración del servicio de guaguas son los ejes de un documento que ahora saldrá a información pública, según anunció la presidente del Cabildo, Rosa Dávila, en su comparecencia de ayer para informar de los acuerdos del Consejo de Gobierno insular.

En el caso del Anillo Insular, contempla los tramos San Juan de la Rambla-Icod de Los Vinos, Los Realejos-San Juan de La Rambla y El Tanque-Santiago del Teide (en ejecución), «tramos estratégicos para garantizar una conexión norte-sur sin depender exclusivamente de la TF-5». Además, incluye el segundo carril de la TF-1 en sentido de Las Manchas (Santiago del Teide) a Erques (Guía de Isora) así como soterrar dicha autopista al paso por la zona turística Costa Adeje, «para reducir su impacto en un área densamente poblada». El carril BUS-VAO entre Guamasa y el aeropuerto Los Rodeos, la variante de la TF-5 para mejorar los accesos al aeropuerto y la conexión entre la TF-13 y Mesa Mota a través del túnel de la Gorgorana también se reflejan en el Plan de Movilidad Sostenible.

Trenes en Tenerife

Los trenes se anuncian como uno de los ejes esenciales. La primera línea ferroviaria unirá Santa Cruz con Adeje, con posibilidad de prolongarla hasta Fonsalía. La primera fase será el tramo aeropuerto de Tenerife Sur-Costa Adeje, de 30 kilómetros a recorrer en 25 minutos, según informa el Gobierno insular. Con 800 millones de coste, enlazará zonas clave como el Puerto de Los Cristianos y el Hospital del Sur. Dávila espera su licitación en 2028, teniendo en cuenta la complejidad de su tramitación. En cuanto al tren del Norte, en fase de avance técnico y administrativo, conectará Santa Cruz con Los Realejos, con previsión de ampliarlo hasta Icod de los Vinos.

La transformación del transporte público mediante la completa reestructuración de l servicio de guaguas y su adaptación de horarios, más frecuencias, mayor coordinación entre líneas y mejores conexiones con intercambiadores y otros modos de transporte, así como la ampliación de la red del tranvía se anuncian en un plan que requiere consenso.

Rosa Dávila reivindicó «un gran acuerdo» en torno al mismo con implicación de los agentes económicos, sociales y políticos, a los que convocará para debatir en torno al documento que «constituye el pilar del Gran Pacto por la Movilidad, impulsado con la constitución de su equipo redactor».