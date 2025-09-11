El Ayuntamiento de La Victoria se ampara en la emergencia hídrica para subir el precio del agua

El Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo subirá la tasa del agua «para cumplir con la emergencia hídrica y el aumento del IPC», según el concejal del área, Daniel Izquierdo (PSOE), quien recuerda que es el primer incremento del servicio en 20 años. Este jueves, Coalición Canaria (CC) denunció un aumento del 37% a partir de noviembre, cuantía que el gobierno municipal eleva a más del 42%.

Izquierdo asegura que el Consistorio cumple con las peticiones del Consejo Insular de Aguas de Tenerife (Ciatf). El concejal argumenta la inversión en la mejora y renovación de la red de abastecimiento que realiza la Corporación desde el año 2020 como otra justificación de la actualización de la tarifa en este momento. Recuerda que el precio no subía desde 2005 y que la decisión la adoptaron el pasado febrero, lo que elevó dos euros la cuota, pasando de más de cuatro a más de seis euros al mes.

En un comunicado, el principal partido de la oposición en La Victoria, CC, también denuncia la pretensión del PSOE de privatizar el suministro de agua, algo que el concejal desmiente: «Hay un expediente abierto para una posible contratación de una empresa que ejecute tareas puntuales y de mantenimiento, pero el servicio seguirá siendo público». Explica que el gobierno local cuenta con un estudio de viabilidad y estructura de coste del servicio, pero «no hay ninguna decisión tomada ni pliegos para realizar una licitación».

El baile de cifras

Las cifras aportadas por CC, en palabras de Román Afonso, secretario general del partido nacionalista, hablan de que «con la nueva tarifa», un vecino que consume 15 metros cúbicos bimestrales pasará a pagar más de cinco euros (de casi 12 euros a más de 17). El consumo medio de la población de La Victoria de Acentejo ronda los 30 metros cúbicos. Este tramo se encarecerá más de ocho euros (de abonar más de 22 a más de 30 euros). En el caso de consumos mayores, como 45 metros cúbicos, «la subida será aún más desorbitada», ya que aumentará más de 22 euros (pasa de casi 34 a más de 57 euros).

En el análisis que realizan los nacionalistas, esta medida «golpeará duramente a las familias del municipio y allanará el camino hacia la privatización de un servicio esencial».

Coalición Canaria incide en que el suministro de agua siga siendo público: «Solo así se pueden controlar los precios y garantizar un acceso justo a un derecho fundamental como es el agua», asegura Afonso.

La formación nacionalista hace un llamamiento a la ciudadanía para que defienda sus derechos. Al respecto, anuncia que abrirá su sede todos los martes y viernes, de seis a siete y media de la tarde, para asesorar a los vecinos en la presentación de alegaciones contra la subida, cuyo plazo concluye el próximo día 29.

Es la primera subida del abastecimiento de agua desde hace 20 años, por lo que también se actualiza el precio al IPC

El precio del suministro de agua potable en La Victoria de Acentejo no aumentó durante el mandato pasado (2019-2023) porque el grupo de gobierno así lo decidió al no implementar mejora alguna en la red.

El 29 de mayo de 2024, por Decreto de la Presidencia del Consejo Insular de Aguas de Tenerife, se declaró la emergencia hídrica en la isla. A partir de ese momento, «damos cuenta al Ciatf de las pérdidas que registra la red y del consumo en el municipio», explica el concejal Daniel Izquierdo. La situación de urgencia dictada por el Cabildo de Tenerife sigue vigente en la actualidad.

Al objeto de corregir la situación de la red de aguas, el edil del gobierno local señala que «realizamos tareas de reconocimiento del estado de grifos y llaves públicas para minimizar las pérdidas de agua y cumplir con los parámetros que nos exige el Consejo Insular de Aguas».

Si la Mesa de la Sequía no prorroga la declaración, la emergencia hídrica terminará a finales de octubre.