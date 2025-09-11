Amenaza al vino de Tenerife: un ejército de inspectores barre la zona cero de la plaga de la filoxera

Bajo una lluvia pertinaz, la agente agraria Fátima Cubas y su compañero Diego Pérez revisan cada planta en busca de cualquier mínimo rastro de una plaga que ha traído nubarrones al futuro del vino en Tenerife como los que cubrían este martes 10 de septiembre el cielo a primera hora de la mañana.

Esta vez tocaron tres fincas de las medianías y la costa de Tacoronte, en plena zona cero de la filoxera, el pulgón que arrasó los viñedos de Europa hace siglo y medio y que se detectó este verano en varios terrenos de la Isla, haciendo saltar las alarmas.

Con el dueño de Bodegas Guayonge

Fátima y Diego agradecen al responsable de estos cultivos, Blas González, propietario de Bodegas Guayonge, que tuviera desbrozado el suelo. Pero eso no evita que tengan que retirar las numerosas telarañas y que terminen con los calcetines llenos de las molestas espinas negras de la mala hierba llamada amor seco.

La coordinadora para el área metropolitana de la Agencia de Extensión Agraria del Cabildo de Tenerife, Fátima Cubas, narra en un momento de descanso que su acompañante, Diego Pérez, es uno de los refuerzos –procedente de la Agencia de Extensión Agraria de Buenavista del Norte– de este ejército de más de 40 profesionales que ha desplegado la Corporación tinerfeña, en coordinación con el Gobierno de Canarias, para hacer frente a la filoxera y evitar los estragos que provocó en el viejo continente a mitad del siglo XIX.

Fátima Cubas recorre una viña de Tacoronte en plena 'zona cero' de la plaga de filoxera de Tenerife. / Arturo Jiménez / t

A los 22 agentes del Cabildo, que se han unido al equipo desde sus respectivas sedes por toda la Isla, se han sumado una decena de expertos de Gestión del Medio Rural y diez de Gesplan, empresas públicas dependientes del Ejecutivo regional, que ayudan a procesar los expedientes.

El fatídico 30 de julio

Las inspecciones sobre el terreno, iniciadas después de que se localizaran por primera vez pulgones el pasado 30 de julio en varias plantas de una finca abandonada de vid en Valle de Guerra (La Laguna), se centran en el epicentro de este brote tinerfeño, es decir, las medianías y la costa del mencionado municipio de La Laguna y del vecino Tacoronte.

«Son exhaustivas: vemos todas las plantas, de una en una, a lo largo y ancho del terreno», asegura Cubas, que aclara, mientras no quita ojo a las ramas de las vides, que es «complicado» que se les escape alguna infectada: «La filoxera se ve con claridad por las agallas amarillentas o rojizas que se forman en el envés de las hojas o las deformaciones en las hojas y zarcillos, filamentos que les permiten trepar. Puede haber un margen de error. Somos humanos. Pero es mínimo».

A 50 metros de la filoxera

De hecho, Cubas venía de ver una vid infectada el día anterior. Fue en San Juan, en la zona de Fray Diego, en el mismo municipio de Tacoronte. Precisamente una de las tres fincas que inspeccionó este martes estaba a apenas 50 metros de esta. «La habíamos localizado la semana pasada pero volvimos para ver la evolución», revela Cubas. Las otras dos estaban a un kilómetro en línea recta, más alejadas de la costa, en plantaciones que se desarrollan en mitad de áreas urbanas, rodeadas por chalets y casas terreras.

Diego Pérez, agente de Extensión Agraria del Cabildo de Tenerife, observa las hojas de unas viñas en Tacoronte. / Arturo Jiménez / t

El resultado de las inspecciones de este martes fue satisfactorio. Y eso que Fátima y Diego miraron hasta el último brote. En total, según el último balance facilitado por el Gobierno de Canarias, se han localizado 59 plantas afectadas.

Los datos de los controles

Hay dos datos de este último informe que invitan al optimismo: los pulgones localizados en La Matanza y Tejina se han eliminado, gracias a los tratamientos aplicados, y no han aparecido ni en la tierra ni en las 96 raíces que han sido analizadas en las 2.719 prospecciones –exploraciones más profundas que las inspecciones sobre el terreno– realizadas en 28 municipios de Tenerife, como detalló el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, en una comparecencia en el Parlamento autonómico a iniciativa propia.

🍇 Filoxera en Tenerife: el Cabildo confirma 50 cepas afectadas en viñedos de la Isla. El Cabildo de Tenerife asegura que la plaga está localizada en cepas aisladas y mayoritariamente en fincas abandonadas https://t.co/sNAVD9zBR3 — El Día (@eldia) September 5, 2025

Los equipos de las agencias de Extensión Agraria del Cabildo apelan, de todos modos, a la prudencia. Ya han barrido 2.500 parcelas y resuelto 462 expedientes. Queda, sin embargo, mucho trabajo por hacer.

El viticultor y biólogo Blas González recuerda que solo la denominación de origen Tacoronte-Acentejo -abarca los municipios de Tacoronte, Santa Úrsula, Tegueste, La Matanza de Acentejo, La Victoria de Acentejo, El Sauzal, San Cristóbal de La Laguna y parte de Santa Cruz de Tenerife- obtiene uvas de 20.000 parcelas, la mayoría de pequeña extensión como las analizadas este martes, y que todavía se desconoce la capacidad real de propagación de una plaga que ha puesto «en alerta» a un sector de mucho peso en el campo tinerfeño.

Dudas por resolver

Lo corrobora la propia Fátima Cubas: «Todavía se desconoce el comportamiento de la plaga. Esa parte se está trabajando de forma paralela a través de las prospecciones que realiza el Gobierno de Canarias, que son análisis que incluyen el suelo y las raíces. Se trata de investigar cómo se comporta la filoxera teniendo en cuenta el clima y el tipo de suelo y cultivo para adelantarnos a los acontecimientos y poder calibrar bien las medidas».

La coordinadora metropolitana puntualiza que el comportamiento del pulgón cuando arrasó los cultivos en Europa puede ser «muy diferente» a lo que está ocurriendo ahora en Tenerife. «El clima está cambiando, las condiciones de la Isla son muy diferentes a las de Europa, tenemos muchos más medios y formas de tratamiento y control de la plaga que entonces… Hay que ser cautos hasta ver su evolución».

Las dos caras de la filoxera

Es curiosa, de cualquier manera, la relación de la filoxera con las Islas. Lo que en su momento fue una enorme ventaja para Canarias ahora se ha convertido en un gran inconveniente. El hecho de que las Islas se salvaran de los estragos que provocó este insecto en el viejo continente brindó una gran oportunidad económica que fue aprovechada por el Archipiélago con el desarrollo de unos viñas que, gracias al aislamiento de la insularidad, se convirtió además en cuna de cepas exclusivas. Es la misma lejanía que más de 150 años después amenaza con convertirse en el mayor enemigo ante la aparición repentina de la filoxera.

Por lo pronto, 44 días después de que se localizaran los primeros insectos en Valle de Guerra, la plaga, declarada oficialmente el 22 de agosto, está perimetrada, utilizando el argot de los incendios. Los diques de contención se basan principalmente en las visitas finca a finca de estos agentes agrarios, una media de cuatro al día.

Así funcionan las visitas

¿Cómo funcionan? Lo cuenta Fátima Cubas: «Nos coordinamos con los responsables de los cultivos o son ellos mismos los que muchas veces nos piden que hagamos la inspección. Si veo una planta afectada, le saco una fotografía e inmediatamente informo al responsable de Sanidad Vegetal del Cabildo, para que este a su vez avise a Sanidad Vegetal del Gobierno de Canarias. Y si no hay señales, hacemos un acta de inspección a través de una aplicación que comparten el Cabildo y el Gobierno. A través de esa aplicación se envían las autorizaciones a los viticultores para que, si no hay pulgones, puedan hacer la vendimia».

Permiso para vendimiar

Esos permisos son fundamentales para los productores de vino. Más en casos como el de Blas González, que está pendiente de ese documento para poder vendimiar. Cuenta que tiene arrendados los tres terrenos que son analizados por Fátima Cubas y Diego Pérez, a los que acompaña. «Ya sabía que no había nada porque soy biólogo y sé detectar el insecto», afirma, para agregar: «Pero la Agencia de Extensión Agraria debe certificarlo para poder recoger la uva. Lo haré en los próximos días».

González admite que el hecho de que la Daktulosphaira vitifoliae, en su nombre científico, se haya encontrado solo en cultivos vinculados a la denominación de origen a la que pertenece su bodega, Tacoronte-Acentejo, en plena vendimia ha sido «otro duro golpe» para una demarcación «muy castigada este año por otros factores, como las termitas o la sequía».

Cambiando los cultivos

En este mismo momento está cambiando los cultivos en su finca principal, que está en la zona de Juan Fernández, también en Tacoronte. «Hemos arrancado las viñas que estaban afectadas por las termitas. Estamos cambiándolas por variedades que resisten mejor el cambio climático y son de calidad. Hemos constatado además que en la finca se dan bien». En vino blanco, ha apostado por las variedades gual y marmajuelo, que son autóctonas. «Dan muy buenos vinos, muy bien estructurados», precisa. Y en tinto, se ha decantado por negramol. «Es típica de la comarca, agradable y sedosa en boca».

Pero peor que las termitas y la filoxera ha sido la sequía. Se nota a simple vista sobre todo en uno de los terrenos inspeccionados este martes, en el que no se salva ni un solo racimo de los pocos que salieron. Las consecuencias han sido devastadoras en la bodega de su propiedad, Guayonge. Generalmente reúne 12.000 kilos de uvas con las que obtiene entre 5.000 y 7.000 botellas. Este año, sin embargo, las lluvias insuficientes y a destiempo y el intenso calor se han llevado por delante más del 70% de la producción.

La sequía

«No es una sequía puntual; son años acumulados de sequía», lamenta. Las plantas reaccionan al cambio climático escondiendo sus frutos. No ven las condiciones adecuadas. Mi bodega y las otras de Tacoronte-Acentejo se han visto especialmente afectadas. Lo de este año ha sido un desastre».

Involucración de los viticultores

Mientras lucha por recuperarse, González reconoce que la involucración de los viticultores es «crucial» para vencer al «dichoso bicho». De ahí que el Cabildo y el Gobierno estén dando charlas, así como adoptando otras medidas para contener la plaga, como prohibir el movimiento de uva fresca y material vegetal de este cultivo, por tiempo indefinido y en cualquiera de sus formas, tanto entre distintas islas como entre las diferentes comarcas vitivinícolas de Tenerife.

«Hay que agradecer a los productores su colaboración en momentos tan delicados», admite Fátima Cubas mientras prosigue mirando planta por planta, ya cuando la llovizna ha cesado y al fin sale el sol.