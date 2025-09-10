Las raíces y la tierra están libres del virus de la filoxera

La filoxera no ha sido detectada ni en la tierra del entorno de las viñas ni en las 96 raíces que han sido inspeccionadas en las 2.534 prospecciones realizadas hasta ayer en 28 municipios de Tenerife. El dato lo destacó el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, en una comparecencia en el Parlamento autonómico a iniciativa propia.

Quintero informó a los diputados regionales que hasta el momento se mantiene en 56 la cifra de plantas de vid afectadas, la misma cantidad que el viernes pasado, y especificó que el pulgón se circunscribe de momento a las hojas de la parra. En este marco, en La Matanza de Acentejo y Tejina «no hay filoxera», resaltó. «La máxima es proteger la vid, a los agricultores, nuestra rica variedad y la vendimia» de este año, que ya se encuentra a la mitad, en términos generales.

«Canarias sigue libre de filoxera», defendió el consejero de Agricultura en respuesta a una pregunta del diputado socialista Manuel Fumero, durante la sesión matinal del pleno parlamentario celebrado ayer. Entonces y en su comparecencia vespertina aludió a que «Tenerife es la isla más complicada de ordenar» teniendo en cuenta que alberga seis de las 11 denominaciones de origen que existen en las Islas.

Quintero llamó al sector a ser precavido y a cumplir las medidas contenidas en la orden que regula el control de la filoxera, emitida por el Ejecutivo regional el 20 de agosto. En la tribuna se refirió a que este pulgón, de un tamaño ligeramente superior al milímetro, puede propagarse por el viento y, sobre todo, por movimiento de material vegetal, fruta fresca o herramientas contaminadas.

Conocer el origen de la filoxera en Canarias y cuándo llegó al archipiélago son dos cuestiones que Narvay Quintero consideró de difícil determinación. «No se puede saber cuánto tiempo lleva aquí ni su origen», concretó.

De todo ello ha hablado con el sector vitivinícola en los 26 encuentros técnicos e informativos celebrados, reuniones calificadas como «bastante cívica y muy sensatas». A ellos agradeció la disposición de los viticultores e indicó que Agricultura ya ha autorizado 250 movimientos de uvas con inspección y control (hasta ayer), si bien «hemos tenido que denegar algunos». En este punto, Quintero anunció que «habrá compensaciones» para los perjudicados por la aplicación de una orden que «tenía que ser restrictiva, aunque se puede modificar, flexibilizar o endurecer, según como camine».

La filoxera fue detectada el pasado 30 de julio en una finca abandonada de Valle de Guerra, localidad de La Laguna. Lo hizo el servicio de Sanidad Vegetal del Gobierno canario. El 12 de agosto fue cuando el laboratorio oficial confirmó la presencia del virus y el 20 del mismo mes la Consejería de Agricultura emitió la orden que regula la adopción de medidas fitosanitarias urgentes de erradicación y control para evitar su propagación.

Narvay Quintero anunció la creación inminente de un comité técnico y científico que, además de elaborar el estudio genético, contribuirá a la posterior elaboración del plan estratégico de la viña en Canarias. Entre sus medidas estará el saneamiento de las variedades (proceso que requiere entre seis y diez años), tarea en la que ya está el Ejecutivo regional, aseguró el consejero.

Fuera del discurso político

La oposición coincidió en valorar el trabajo que desarrolla la Consejería de Agricultura y que la lucha contra la filoxera esté fuera del discursos político. El diputado socialista Manuel Fumero consideró necesarias las medidas adoptadas y alertó del peligro que supondría la desaparición de la viña por los efectos que tendría en cuestiones como los incendios forestales. Fumero requirió «avanzar rápido en la protección de las variedades y que estas plantas no pierdan productividad». Defendió la necesidad de impulsar la empresa pública Cultesa, sobre la que pidió que «no se politice».

El diputado de Nueva Canarias Luis Campos reclamó prudencia porque «no conozco ni un caso de plaga que haya entrado en Canarias y que no haya sido terrible». Abogó por «intentar analizar cómo se introdujo y ver si hay riesgo de propagación» así como por mejorar los puestos de inspección fronteriza que dependen del Gobierno de España, «algo que parece una lucha perdida».

El diputado de Vox Javier Nieto señaló como positivo el proceso de escucha a los técnicos y valoró las medidas adoptadas, planteando que sean de emergencia y extraordinarias a fin de que estén vigentes el menor tiempo posible. El pero que introdujo en su intervención se refirió a la falta de recursos humanos para realizar un batido intenso y extenso en el campo canario, único punto en el que se puede dar un impulso a la lucha contra la filoxera para evitar su propagación. El diputado regional mostró su esperanza de que la Consejería de Agricultura no vuelva a ser la peor dotada, pues «Canarias no se merece la falta de atención al medio rural y al sector primario».

Jesús Ramos (ASG) también consideró «necesarias» las medidas de control que se aplican y Raúl Acosta (AHI) animó a seguir con estas «políticas drásticas».