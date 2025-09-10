Marlaska reduce a un «desfase puntual» el caos de los pasaportes en el Aeropuerto Tenerife Sur

Las retenciones de viajeros en el puesto fronterizo del aeropuerto Tenerife Sur se reducen a un "desfase puntual" e "imputables a las compañías aéreas", según el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska. En el pleno del Congreso y en respuesta a una pregunta de la diputada Cristina Valido (CC), aseguró que su departamento trabaja con Aena y las empresas aéreas para evitar tales "cuellos de botella y colapsos".

Entre las medidas que citó el ministro está el incremento tanto del personal como de los medios técnicos, que incluye las cabinas para el control automático de pasaportes. Mejoras que el Gobierno central continuará aplicando, expuso Grande-Marlaska, si bien no especificó en cuánto ni cuándo. Cabe recordar que Interior incorporó a 32 policías nacionales al aeropuerto del sur de Tenerife hace dos meses y que la maquinaria disponible no funciona.

Un problema que crece

Cristina Valido aclaró al ministro que las colas en los controles de pasaportes, “sobre todo en Tenerife Sur, continúan y ya no solo en temporada alta”. Así, recordó que en los meses de mayo y junio el hecho fue “noticia en algunos de los más importantes periódicos de Gran Bretaña”, que en sus titulares aludieron a “caos en Tenerife”, “miles de afectados” o “trato inhumano” a familias atrapadas “durante casi dos horas en los controles”. El ejemplo más relevante se registró el pasado 28 de mayo, más de 500 personas se acumularon en el puesto fronterizo para el control del pasaporte ante la escasez de personal y de recursos técnicos efectivos.

La misma justificación

Gómez-Marlaska utilizó los mismos argumentos el pasado diciembre, cuando a una pregunta de la diputada de Coalición Canaria garantizó que “habían incrementado efectivos” y que se estaban manteniendo conversaciones con Aena para evitar estos episodios. “Incluso me dijo que esto era algo puntual”, enfatizó Valido.

Los pasajeros colapsan los controles fronterizos en el aeropuerto Tenerife Sur. / El Día

Recursos insuficientes

“Si se han incorporado efectivos, siguen siendo insuficientes”, puntualizó la diputada y ha señalado la inacción de Aena, que son “los que venden los slots y los que deciden las llegadas”. Por ello, ante la aproximación de la temporada alta de octubre, ha preguntado a Grande-Marlaska “qué es lo que vamos a ver” y cuáles son “las medidas que están tomando”. De hecho, tal insuficiencia la reconoció reconoció la representación del Gobierno central en Canarias durante el encuentro celebrada el 11 de junio pasado con la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila; el vicepresidente insular, Lope Afonso, la delegación de Gobierno, la Policía Nacional y Aena.

Un poco de cariño

Valido pidió también al Gobierno central que ponga “el mismo cariño a los compromisos con Canarias que ponen con otros territorios” y se refirió a la Agenda Canaria y al Estatuto Canario de Autonomía para enfatizar que se habla con claridad de que las instituciones canarias tienen derecho a participar en la planificación y en la gestión de sus aeropuertos”. Valido ha recordado que “nuestros aeropuertos no pueden recibir la atención ni el tratamiento de cualquier otro” y ha lamentado que el Estado siga “sin entender que los aeropuertos canarios no se pueden comparar a las infraestructuras aeroportuarias del continente”.

El turismo

El ministro de Interior explicó que la situación en Canarias requiere especial atención por el elevado número de turistas que recibe de terceros países, lo que implica un control de pasaportes "más importante". En el caso del aeropuerto Tenerife Sur, el problema de saturación en el control de pasaportes se debe, en gran medida, a la llegada de los turistas británicos, obligado a pasar por el puesto fronterizo al no pertenecer al espacio Schengen desde la implantación del brexit.

En ese sentido, Fernando Gómez-Marlaska se refirió a que el turismo es "un elemento sustancial e importante para el crecimiento económico" del país, por lo que defendió que prestar "el servicio adecuado es nuestra prioridad". El ministro aludió a que en los primeros siete meses del año han llegado a 55 millones de turistas.

Este mes, reunión

Este mes debe producirse la primera de las reuniones periódicas de seguimiento al problema que acordaron Gobierno central, Cabildo, Aena y la Policía Nacional el pasado junio. “Este compromiso es clave para reforzar la coordinación y responder de forma conjunta a los desafíos operativos del aeropuerto, especialmente cuando sabemos que nos enfrentamos a una demanda creciente y a un entorno normativo cambiante”, subrayó entonces la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila.

En perspectiva, las partes son conscientes de que este problema es previo al impacto que tendrá la nueva normativa europea en materia de control fronterizo, cuyo despliegue está previsto en los próximos meses. La misma obligará a todos los aeropuertos comunitarios a adaptar sus sistemas y procedimientos.