Marlaska considera "puntuales" las colas de turistas en el aeropuerto de Tenerife Sur

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha considerado "puntuales" las colas de turistas en el control de pasaportes del aeropuerto de Tenerife Sur, y ha defendido que se ha incrementado un 40% el personal dedicado a revisar la documentación de estos viajeros.

La diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido ha preguntado en el pleno de control al Gobierno del Congreso, en la mañana de este miércoles, por las medidas que Interior va a tomar para evitar "nuevas escenas de colas lamentables" en el control de pasaportes canarios, en especial Tenerife Sur, ante la llegada de la temporada alta del turismo británico que se avecina para el próximo mes de octubre.

Valido ha lamentado que esas colas se produzcan también en Fuerteventura, "y ya no solo en temporada alta".

Incremento de efectivos

"Le pregunté en diciembre sobre este asunto, y me dijo que estaban incrementando efectivos, y que habían hablado con Aena" para evitar que coincidieran determinados vuelos.

El problema "no es puntual, si han hablado con Aena, Aena no ha hecho nada, y si se han incorporado efectivos, no son suficientes", se ha quejado, antes de lamentar que las colas hayan sido denunciadas por la prensa británica con titulares que reprochan el "caos aeroportuario".

La diputada se ha referido a las negociaciones para ceder gestión aeroportuaria a Cataluña y País Vasco, defendiendo que también el Estatuto de Canarias recoge la posibilidad de compartir esa gestión con la administración central.

Y ha concluido lamentando que "parece mentira" que suceda esto "en un Gobierno con un ministro canario".

Mayor control a turista de terceros países

Marlaska ha respondido que "usted sabe que a Canarias viajan muchos turistas de los considerados como de tercer país, los cuales requieren un mayor control de pasaporte".

Ha insistido en que "hemos incrementado el personal un 40%", y ha lamentado que "en ocasiones se producen pequeños desfases entre llegadas y salidas de vuelos, imputables a las compañías aéreas. Son incidentes puntuales, y lo prueba el hecho de que no está el asunto en los medios un día sí y otro también".

"Esto no es complacencia, estamos trabajando con Aena y las compañías aéreas para evitar cuellos de botella", ha recordado el ministro, que ha puesto en valor la importancia del turismo para el crecimiento económico.

Además, ha recordado que su departamento ha incrementado también los medios técnicos, como cabinas de control automático de pasaportes. "Y lo seguiremos haciendo".