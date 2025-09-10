La Escuela de Música de la Isla Baja comienza el nuevo curso con preocupación ante la falta de dos profesores

La Escuela Comarcal de Música Daute-Isla Baja comenzará el nuevo curso con preocupación ante la falta de dos profesores. La directora del centro musical dependiente del Consorcio Isla Baja, Juana Bolaños, asegura que los horarios para las enseñanzas de 2025-2026 se entregarán el próximo 17 de septiembre sin saber con seguridad si se ocuparán esas dos plazas. Bolaños sí tiene constancia de que se está trabajando para su incorporación, algo que se le anunció este miércoles 10 de septiembre. Este centro cuenta con alumnado de Garachico, Buenavista del Norte y Los Silos. La actual presidenta del órgano gestor y también consejera de Vivienda y Cooperación Municipal del Cabildo de Tenerife, Sonia Hernández, no se pronunció ante la consulta realizada por El Día.

Durante el curso pasado no se cubrió la plaza del profesor de Violín, ausente por una excedencia. El taller de Percusión también desapareció en noviembre de 2023 y ahora se le une la falta del docente de la especialidad de Música y Movimiento (alumnado de entre 4 y 7 años) para este curso. Una serie de dificultades que "merman la calidad de la enseñanza del centro y que hace que el alumnado se marche y que, por consiguiente, la escuela pierda fuerza", desarrolla Bolaños. Las especialidades de Violín y Música y Movimiento son de obligado cumplimiento para que las escuelas de música continúen con su oficialidad, según el Decreto 179/1994 del 29 de julio de Regulación de Escuelas de Música y Danza de Canarias.

Bolaños asegura que "desde el centro se envían las necesidades al Consorcio Isla Baja quienes son los encargados de hacer las contrataciones. Confío, por el bien de todos, en que se incorporen los profesores que faltan". Para la directora de la escuela de música del noroeste de Tenerife la especialidad de Música y Movimiento "es la base y el futuro de la escuela. A partir de los ocho años en adelante se activa la oferta instrumental. Es fundamental. Además, en esta especialidad es donde hay más alumnado", explica.

Una situación complicada desde noviembre de 2023

La situación de la Escuela Comarcal de Música Daute Isla-Baja es complicada desde noviembre de 2023. La desaparición del taller de Percusión fue el primer hecho que inició el declive de una institución que se fundó en 1998 en el seno del Consorcio Isla Baja. La deriva de la escuela llegó a tal punto que vecinos y vecinas de la comarca se manifestaron a finales de junio de este año en contra de la desaparición del centro educativo musical de la Isla Baja.