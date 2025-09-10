Más de diez millones de euros para ampliar el Instituto de Tecnologías Biomédicas en Tenerife

Luz verde a la ampliación del Centro de Investigaciones Biomédicas de Canarias. El Cabildo tinerfeño ha aprobado en Consejo de Gobierno y, junto a la Universidad de La Laguna, se ha firmado el convenio que permite la dotación, al edificio de CIBICAN, la construcción de 6 nuevas plantas, por un importe de 10.583.910.12€. Este edificio pensado para la investigación científica y médica estará destinado a desarrollar investigación biomédica de excelencia, de orientación traslacional y enfocada a las necesidades biosanitarias.

La presidenta Rosa Dávila indicó que esta ampliación pone a Tenerife como referente en la investigación médica, “se trata de una apuesta muy clara por la transferencia del conocimiento y de la investigación médica y esto nos permite seguir generando empleo y actividad económica en el sector de la ciencia, que tiene que crecer en Tenerife”.

Además, este avance y ampliación, en convenio con la Universidad de La Laguna y al Fundación Canaria para el avance de la Biomedicina y Biotecnología, ayudan a diversificar la economía y el empleo de calidad. Para, el consejero de Innovación Juan José Martínez, esto un paso más dentro de una estrategia por la diversificación de Tenerife sin precedentes, “nos marcamos como objetivo invertir en sectores productivos para mejorar la calidad del empleo y en diversificar la economía a través de la ciencia, la tecnología y la investigación”

La firma del convenio tendrá una vigencia de cuatro años, a partir de la fecha de su firma, pudiendo ampliarse, antes de su finalización, por otros cuatro años más.

El Convenio

La firma del convenio entre las partes busca el compromiso plurianual para una financiación integra al 100% por parte del Cabildo de Tenerife, mientras que la gestión de redacción del proyecto básico y de ejecución la asumirá la Fundación Bioavance, con un importe estimado de 406.157,22€.

Una vez recepcionado, el proyecto, la Fundación lo cederá a la ULL, mediante el procedimiento patrimonial que corresponda, pasando el proyecto a ser propiedad de la ULL. Esta última se encargará también de asumir la gestión de construcción; licitar, adjudicar y ejecutar la obra de ampliación de esta segunda fase, así como responsabilizarse de la puesta en funcionamiento del nuevo edificio, y designar y contratar a los demás agentes de la edificación intervinientes; en concreto, a la dirección facultativa y la coordinación de seguridad y salud, asignando los medios y recursos necesarios para ello y asumiendo todo tipo de compromisos y obligaciones que sean precisos.