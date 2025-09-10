La Centinela, centro arqueológico ocho años después

El Mirador La Centinela será rehabilitado y se convertirá en un centro de interpretación vinculado al patrimonio arqueológico de la Comarca de Abona y, de forma específica, de los yacimientos rupestres del entorno. Para ello, el Cabildo de Tenerife aprobó contratación de las obras de restauración de esta infraestructura ubicada entre los municipios de San Miguel de Abona y Arona. Las obras suponen una inversión de 1,4 millones de euros y cuentan con un plazo de ejecución de nueve meses.

El plan que contempla el proyecto establece como líneas estratégicas promover el conocimiento y puesta en valor del patrimonio arqueológico de la comarca sur de Tenerife, contribuir a la mejora de la conservación de los yacimientos arqueológicos, estableciendo mecanismos de gestión que mejoren su control a través del uso público, enriquecer la oferta de turismo cultural en la comarca sur de Tenerife, generar un recurso educativo y didáctico, que sea puesto a disposición de los centros escolares y de la sociedad en general y contribuir al desarrollo socioeconómico de las medianías y generar empleo, incluyendo puestos cualificados relacionados con la arqueología, según informó el Gobierno insular.

El Cabildo construyó el Mirador La Centinela a finales del siglo pasado –adscrito al área de Turismo, la responsable de la misma en el momento era Pilar Parejo– y lo mantuvo en desuso durante varios años. Un hecho que motivó las quejas continuas de los gobierno municipales de Arona y San Miguel de Abona. Fue en los primeros años del siglo actual cuando, finalmente, fue adjudicada la explotación de este recinto con la puesta en funcionamiento del restaurante habilitado en este recinto público, que se mantuvo en servicio hasta 2018.

El Mirador de la Centinela está situado en el kilómetro 85 de la carretera general del Sur (TF-28). La zona tiene un gran valor geológico. De su riqueza cultural queda constancia en la proliferación de yacimientos arqueológicos bajo el Roque de Jama, como grabados rupestres y cazoletas o pequeños huecos labrados en tosca dotados de canales que emplearon los aborígenes para sus rituales. La relevancia de este enclave motivó que, en 2018, el Gobierno de Canarias delimitara el espacio Roque de Jama-La Centinela como Bien de Interés Cultural (BIC), con la categoría de Zona Arqueológica.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, defendió que esta restauración "supone una oportunidad de desarrollo socioeconómico para las medianías", al entender que genera empleo y favorece participación de profesionales cualificados en arqueología y en gestión del patrimonio. "Hoy podemos decir que estamos más cerca de devolver a La Centinela el lugar que merece: un referente cultural, paisajístico y social que conecta pasado y presente, memoria e identidad, conocimiento y desarrollo", apostilló Dávila.

La rehabilitación del Mirador de la Centinela supone una actuación largamente esperada y cuenta con la colaboración del Gobierno de Canarias y los ayuntamientos de San Miguel de Abona y de Arona.

El proyecto de rehabilitación tiene como objetivo "poner en funcionamiento y potenciar un recurso y que cuenta con gran potencial tanto desde el punto de vista patrimonial, al encontrarse en la zona de mayor singularidad y diversidad arqueológica de la Isla, como desde el ámbito socioeconómico". Para ello, se procederá a adecuar la totalidad del inmueble y a la instalación, en su planta inferior, del referido centro de interpretación del patrimonio arqueológico de Abona y del entorno del propio Mirador La Centinela.