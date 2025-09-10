El Cabildo invierte 7,4 millones de euros en el Auditorio Municipal de Candelaria

El Consejo de Gobierno Insular ha aprobado en Consejo de Gobierno un nuevo reajuste de anualidades del proyecto del Auditorio Municipal de Candelaria, incluido en el Plan de Infraestructuras Culturales 2016–2029, con una inversión total de la Corporación insular que asciende a 7.457.033 euros, según avanza el vicepresidente Lope Afonso.

Afonso añade que “el objetivo de esta medida es garantizar la viabilidad financiera del proyecto, adaptarlo a los ritmos de ejecución real y cumplir con los límites de inversión previstos para el área de Cultura en los próximos ejercicios. Una inversión sin recortes, pero con nuevo calendario”.

La inversión prevista asciende a 9.321.292 euros, de los cuales el Cabildo de Tenerife aporta 7.457.033 euros, el 80% del total.

José Carlos Acha y Lope Afonso / E. D.

El consejero insular de Cultura, Museos y Deportes, José Carlos Acha, destaca que “la modificación no supone reducción del presupuesto comprometido, sino que redistribuye las partidas del Cabildo a lo largo de tres ejercicios adicionales, extendiendo el calendario hasta el año 2029. Esta reprogramación permite al Ayuntamiento de Candelaria ejecutar el proyecto con mayor flexibilidad y dentro de los márgenes de estabilidad presupuestaria que debe respetar el Cabildo”.

La inversión en 2027 ascenderá a 577.172 euros; en 2028 será de 2.255.353 euros; y en 2029 de 2.255.363 euros.

Tanto Afonso como Acha destacan que “el futuro Auditorio Municipal de Candelaria es uno de los proyectos culturales más relevantes del sur de Tenerife. Este ajuste da continuidad al compromiso del Cabildo de Tenerife con la red insular de infraestructuras culturales, en un contexto de alta presión sobre las cuentas públicas, y donde la gestión responsable exige planificar en función del avance real de los proyectos. Apostamos por acercar la cultura a todos los municipios de la Isla”.

El Auditorio Municipal de Candelaria tendrá 4.561,12 metros cuadrados de superficie. La construcción se realizará en la antigua estación de guaguas, situada en la rambla Los Menceyes de la Villa Mariana.