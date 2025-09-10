Una catedral de lava con azules imposibles: la belleza letal de la zona más peligrosa de Tenerife

En un archipiélago volcánico rodeado por el Atlántico, la belleza y el riesgo conviven. Canarias combina acantilados abruptos, barrancos encajados, tubos volcánicos, y más de 1.500 km de costa donde actúan mar de fondo, resacas y bufaderos, unas cuevas que “respiran” con cada ola.

A ello se suman cambios bruscos de tiempo, calima y calor en altura, picon suelto en laderas y crestas, y senderos que se estrechan sobre vacíos espectaculares. El resultado: lugares tan fotogénicos como traicioneros si se ignora la señalización o se subestima el océano.

Los escenarios de mayor peligro se repiten: charcos y cuevas marinas con succión, playas con corrientes que no se ven desde la orilla, acantilados inestables, barrancos que pueden llenarse en minutos tras una tormenta o galerías sin ventilación que sorprenden a quien no va preparado.

Cueva del Tancón / ED

El Tancón

El lugar del que hablamos es de la cueva de El Tancón, una cueva marina o bufadero que es probablemente el enclave más peligroso de Tenerife. No es una piscina natural: es un mecanismo de succión y golpeo del oleaje, una cueva labrada por el mar que se comunica con el exterior por grietas laterales y por una abertura superior.

Cuando rompen las olas, el agua entra y sale a presión, generando corrientes, remolinos y cambios súbitos de nivel capaces de arrastrar, hundir y golpear a cualquiera que se meta. Aunque el agua parezca turquesa y en calma, el riesgo es extremo.

El baño está prohibido y sancionado por el Ayuntamiento de Santiago del Teide desde 2021.

Hay vallas y carteles de peligro por ahogamientos y desprendimientos, con multas que alcanzan los 300 euros por incumplir la norma. Una medida necesaria ya que en la última década se han registrado siete fallecimientos, además de numerosos rescates y heridos por caídas y golpes.

Cueva del Tancón / ED

El patrón se repite: visitantes atraídos por la estética del lugar, condiciones “aparentemente” tranquilas y un cambio brusco de oleaje que convierte la cueva en una trampa.

Singular belleza

El Tancón es un lugar de una belleza singular. Se asemeja a una pequeña catedral de lava abierta al Atlántico, con paredes basálticas pulidas por siglos de oleaje, una bóveda que filtra la luz y la tiñe de azules imposibles, y un espejo de agua que, cuando el mar respira, dibuja espumas y remolinos hipnóticos.

La geometría de la roca, con aristas, alveolos y coladas, cuenta la historia volcánica de la isla en pocos metros, y cada cambio de marea transforma el color y el sonido del sitio.

El entorno de Puerto de Santiago y los cercanos acantilados de Los Gigantes ponen el telón con atardeceres naranja y violeta, olor a salitre y esa mezcla de calma y potencia que solo tiene el occidente de Tenerife. Para quien disfruta de la fotografía, hay encuadres espectaculares desde el paseo: texturas de la lava, charcos exteriores con vida marina y el mar rompiendo al fondo. Mirado desde fuera, El Tancón es pura estética atlántica.

Por qué es tan peligroso

Succión y oleaje oculto : bajo la superficie actúan corrientes de retorno que empujan hacia el centro o contra la roca.

: bajo la superficie actúan que empujan hacia el centro o contra la roca. Embudo sin escapatoria : el hueco superior y los pasos laterales funcionan como boquillas ; una serie de olas eleva el nivel de golpe y bloquea cualquier salida.

: el y los pasos laterales funcionan como ; una serie de olas eleva el nivel de golpe y bloquea cualquier salida. Roca cortante y golpes : el basalto abrasivo provoca heridas y desorientación ; es fácil perder flotabilidad y energía.

: el basalto abrasivo provoca ; es fácil perder flotabilidad y energía. Efecto llamada: fotos y vídeos virales han disparado las visitas pese a la prohibición.

Labores de rescate de dos bañistas que fallecieron en la Cueva del Tancón / ED

Consejos prácticos

No entres en la cueva ni te acerques al borde: está prohibido y es peligroso. Observa desde arriba y a distancia, incluso con mar en calma. Revisa el parte marítimo y, ante cualquier emergencia, llama al 112. Si alguien cae, no saltes a rescatar: aumenta el riesgo de víctimas múltiples.

Como alternativas seguras si buscas un baño, elige playas o piscinas con servicios (socorrismo, accesos controlados) en los alrededores. Evita charcos y cuevas no vigiladas cuando haya oleaje o mar de fondo.

El Tancón es para mirar, no para bañarse. Su belleza engaña, la dinámica del oleaje en una cueva cerrada lo convierte en un lugar de alto riesgo, por lo que hay que disfrutarlo con respeto y desde fuera.