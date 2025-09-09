Titsa reanuda el servicio de las guaguas lanzaderas a la ULL desde el norte y el sur
En los primeros seis meses del año estas líneas transportaron a unos 25.000 pasajeros
El Cabildo de Tenerife, a través de Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa), ha reactivado este martes, con motivo del inicio del curso académico, las guaguas lanzaderas que conectan La Orotava y Costa Adeje con la Universidad de La Laguna (ULL).
En concreto, son cuatro líneas, la 611 (salida desde la estación de Costa Adeje), 605 (estación de La Orotava), 606 (estación de Icod) y 608 (plaza Mencey Bencomo de Los Realejos, en algunos casos con dos frecuencias diarias por sentido, y en otros, una.
Entre enero y junio pasados, las cuatro líneas de lanzaderas transportaron a unos 25.000 pasajeros, especifica el Cabildo de Tenerife en un comunicado.
La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, subraya que la reactivación de las lanzaderas universitarias "permitirá a miles de estudiantes de la Universidad de La Laguna contar con conexiones más rápidas, cómodas y sostenibles desde distintos puntos de la isla, reduciendo el uso del vehículo privado y contribuyendo a la descongestión del tráfico".
Destaca que este servicio "no actúa de forma aislada, sino que se enmarca en una estrategia conjunta" entre el Cabildo y la Universidad de La Laguna, que incluye horarios escalonados de entrada a los campus o el fomento del coche compartido.
