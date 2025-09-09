Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Titsa reanuda el servicio de las guaguas lanzaderas a la ULL desde el norte y el sur

En los primeros seis meses del año estas líneas transportaron a unos 25.000 pasajeros

Guagua lanzadera desde el Norte de la Isla a a Universidad de La Laguna.

Guagua lanzadera desde el Norte de la Isla a a Universidad de La Laguna. / El Día

Efe

Santa Cruz de Tenerife

El Cabildo de Tenerife, a través de Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa), ha reactivado este martes, con motivo del inicio del curso académico, las guaguas lanzaderas que conectan La Orotava y Costa Adeje con la Universidad de La Laguna (ULL).

En concreto, son cuatro líneas, la 611 (salida desde la estación de Costa Adeje), 605 (estación de La Orotava), 606 (estación de Icod) y 608 (plaza Mencey Bencomo de Los Realejos, en algunos casos con dos frecuencias diarias por sentido, y en otros, una.

Entre enero y junio pasados, las cuatro líneas de lanzaderas transportaron a unos 25.000 pasajeros, especifica el Cabildo de Tenerife en un comunicado.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, subraya que la reactivación de las lanzaderas universitarias "permitirá a miles de estudiantes de la Universidad de La Laguna contar con conexiones más rápidas, cómodas y sostenibles desde distintos puntos de la isla, reduciendo el uso del vehículo privado y contribuyendo a la descongestión del tráfico".

Noticias relacionadas y más

Destaca que este servicio "no actúa de forma aislada, sino que se enmarca en una estrategia conjunta" entre el Cabildo y la Universidad de La Laguna, que incluye horarios escalonados de entrada a los campus o el fomento del coche compartido.

TEMAS

  1. No está en Canarias: se llama Tenerife y está en el otro extremo del mundo
  2. Uno de los miembros de la banda de Añaza acusados del asesinato de Alberto en Tenerife, trasladado a una cárcel de la Península
  3. Fue el primer macrofestival de Canarias: junto al mar, más de un millón de personas y cerrado por las basuras
  4. Erupción volcánica en Tenerife: no se alarmen, es un simulacro
  5. Las puertas de Güímar vuelven a abrirse a los romeros de la Virgen del Socorro
  6. El Estado se compromete a cofinanciar el tren del sur de Tenerife, que unirá Santa Cruz con Adeje
  7. Arranca la obra del Circuito del Motor a los 35 años del inicio del proyecto
  8. El inicio del curso cambia el horario de las guaguas y los tranvías

Titsa reanuda el servicio de las guaguas lanzaderas a la ULL desde el norte y el sur

Titsa reanuda el servicio de las guaguas lanzaderas a la ULL desde el norte y el sur

Primer paso hacia el simulacro de riesgo volcánico: el Cabildo de Tenerife reúne a los 31 municipios

Primer paso hacia el simulacro de riesgo volcánico: el Cabildo de Tenerife reúne a los 31 municipios

Tres años de cárcel por simular ser el dueño de un piso en La Laguna y cobrar el alquiler

Tres años de cárcel por simular ser el dueño de un piso en La Laguna y cobrar el alquiler

Un residente en Tenerife afronta 39 años de cárcel por colaborar con la ‘La Diabla’

Un residente en Tenerife afronta 39 años de cárcel por colaborar con la ‘La Diabla’

El Hospital de la Candelaria lanza una campaña para reducir el colesterol y el riesgo de infarto

El Hospital de la Candelaria lanza una campaña para reducir el colesterol y el riesgo de infarto

¿Sabías que hay un marqués de Tenerife? La historia que no te contaron sobre este título nobiliario y quién lo lleva en la actualidad

¿Sabías que hay un marqués de Tenerife? La historia que no te contaron sobre este título nobiliario y quién lo lleva en la actualidad

El Circuito del Motor de Tenerife genera cautela en las instituciones

El Circuito del Motor de Tenerife genera cautela en las instituciones

El cierre del Anillo Insular de Tenerife supera los 302 millones por las mejoras del túnel

El cierre del Anillo Insular de Tenerife supera los 302 millones por las mejoras del túnel
Tracking Pixel Contents