Un residente en Tenerife afronta 39 años de cárcel por colaborar con la ‘La Diabla’

Un residente en Tenerife investigado por su presunta implicación en la organización que lideró durante años la proxeneta conocida como La Diabla, afronta una condena de 39 años de prisión después de que el fiscal le impute tres delitos de tráfico de seres humanos y otros tres de trata con fines de explotación sexual en un caso cuyo juicio comenzará la semana que viene en la Audiencia Provincial de Zaragoza. En el banquillo de los acusados se sentarán doce personas para las que el representante del Ministerio Público solicita que se les imponga 644 años de cárcel en total, así como una indemnización de 50.000 euros para tres de las víctimas que fueron traídas desde Venezuela con falsas promesas de un trabajo en España y que, al llegar no solo descubrieron que habían sido engañadas, sino que fueron explotadas sexualmente y amenazadas para que pagaran la supuesta deuda que habían contraído por traerlas al país.

La cabecilla de la organización es Leudis Isaac C. C., una proxeneta venezolana conocida como La Diabla o Donatella, cuyo nombre apareció entre los más buscados de Europa hasta su detención por la Policía alemana en diciembre de 2021. La Diabla lideró un entramado con clubes de alterne, un restaurante y un gimnasio que habrían sido utilizados como sociedades pantalla para blanquear el dinero obtenido de la prostitución de mujeres con dificultades económicas que eran captadas en Venezuela y que traían a España para explotarlas sexualmente bajo amenazas.

Entre los 12 investigados hay un residente en Tenerife, un venezolano que es familiar de la cabecilla de la red y que en una ocasión alojó en su casa a una compatriota que más tarde sería explotada sexualmente en el club de alterne que funcionaba en Calpe, Zaragoza.

La defensa de este acusado, ejercida por el letrado tinerfeño Alfonso Delgado, mantiene que su cliente no tuvo nada que ver con la supuesta red proxeneta que habría liderado su familiar. Asegura que su defendido fue interrogado y quedó en libertad a la espera de juicio tras declarar que «solo alojó a una joven en su casa del sur de Tenerife» tras llegar de Venezuela como «favor» a la espera de que cogiera otro vuelo a la Península. Y sostiene que «no participó en ninguna de las actividades de las que se le acusa».

El fiscal apunta que la red, que funcionó de 2016 a 2021, estaba jerarquizada en cuatro niveles: en la cúspide, La Diabla junto a un ciudadano alemán; en un segundo escalón, personas de su más alta confianza que gestionaban los locales, controlaban a las mujeres y cobraban los servicios de prostitución; otro grupo vigilaba a las víctimas para evitar que escaparan o pidieran ayuda, y en el nivel más bajo estaban quienes captaban a las mujeres, organizaban sus viajes, las recibían a su llegada y las trasladaban.