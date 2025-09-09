Primer paso hacia el simulacro de riesgo volcánico: el Cabildo de Tenerife reúne a los 31 municipios

El primer paso hacia el simulacro de riesgo volcánico que tendrá lugar en Garachico del 22 al 26 de septiembre se ha dado este martes 9 de septiembre con la reunión del Cabildo Insular de Tenerife y los 31 municipios de la Isla. El encuentro entre el ente insular y los representantes municipales tiene el objetivo de implicar a todas las localidades de Tenerife. "Aunque existan seis municipios en alto riesgo por una posible erupción volcánica, queremos que los 31 municipios participen de este simulacro", declaró la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila. El simulacro está dentro del Marco Europeo de Protección Civil.

Dávila ha hecho hincapié en que se trata de un ejercicio en el que se medirán las capacidades de Tenerife para responder ante este tipo de emergencia natural. Por lo tanto, el simulacro que se celebrará en Garachico servirá para "evaluar las capacidades que tiene a isla a la hora de afrontar una hipotética erupción volcánica. En este sentido, también se apuntó que se ha mantenido ya una reunión técnica con cada uno de los seis municipios que se encuentran en alto riesgo en el caso de que se produjera una erupción en Tenerife. Esos municipios son Garachico, Icod de los Vinos, Guía de Isora, Santiago del Teide, El Tanque y La Orotava.