Nuevo foco de motocross y 4x4 entre Jardina y Gonzaliánez

El problema del ‘motocross’ y 4x4 en La Laguna no cesa. Si días atrás se conocía que la valla para impedirlo en Montaña de La Atalaya solo había durado dos días, ahora Unidas se Puede alerta de otro caso. Tras una denuncia vecinal, la coalición de izquierdas ha dado traslado a las áreas municipales de Seguridad Ciudadana y Medio Ambiente sobre «el crecimiento de tránsito de vehículos a motor por pistas de tierra, zonas de pasto y naturales del entorno ubicado entre Jardina y Gonzaliánez».

El portavoz de Unidas, Rubens Ascanio, detalló en una nota que a la altura del número 79 del camino de Jardina se encuentra una pista de tierra «que sirve de acceso para nuevas zonas de práctica clandestina de motocross y otros vehículos, sobre zonas en las que no es legal este tipo de acciones, algo que está generando problemas a los vecinos del entorno, al ganado y a las colmenas ubicadas en las inmediaciones».

«Hemos pedido un refuerzo de las actuaciones de la Policía Local y que se realicen informes de la UPMA, ya que se afirma por los denunciantes que incluso se han colocado neumáticos y otros elementos para potenciar la práctica clandestina de esta actividad en espacios donde la ley lo prohíbe, con afección al entorno y sin el menor elemento de seguridad para los que practican este deporte y para los que transitan por estas zonas que forman parte de la Cañada lagunera», explicó.

Ascanio aseguró que esta situación llega al mismo tiempo que se ha sabido que la valla colocada en el entorno de El Púlpito, muy afectado por la erosión continuada por el tránsito de estos vehículos, tras varias denuncias vecinales, de su formación y un acuerdo plenario unánime, ha sido destruida. «Resulta lamentable que una medida aplicada por el Cabildo, con el apoyo de los gobiernos locales de La Laguna y Tegueste, haya sido objeto de este acto vandálico, que debe ser investigado», aseguró el edil.

Ascanio dijo que «hay que seguir trabajando y sentar a los colectivos que agrupan a quienes practican este deporte, para tratar de hacer pedagogía y buscar espacios donde sí se puede desarrollar legalmente esta actividad, sin poner en riesgo a las personas, sin dañar espacios agrícolas o naturales».