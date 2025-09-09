¿Sabías que hay un marqués de Tenerife? La historia que no te contaron sobre este título nobiliario y quién lo lleva en la actualidad

En España actual, los títulos nobiliarios son anacronismos que perviven como dignidades honoríficas. No otorgan privilegios jurídicos ni fueros especiales, pero subsisten como parte del patrimonio histórico-cultural y se transmiten conforme a normas reguladas por el Ministerio de Justicia, con la asesoría de la Diputación Permanente y Consejo de la Grandeza y Títulos del Reino.

Pese a esa presencia institucional, gran parte de la opinión pública canaria desconoce que existe un marquesado de Tenerife desde el siglo XIX con expedientes, cartas de sucesión y titulares perfectamente documentados, herederos de aquel primer receptor de un reconocimiento que sorprende al conocer a su identidad.

Primer titular

El marquesado de Tenerife fue creado en 1887 durante la regencia de María Cristina de Habsburgo-Lorena, a favor del general y político Valeriano Weyler y Nicolau. No incorpora, sin embargo, grandeza de España, un título aparte que el militar obtendría después como duque de Rubí en 1920.

Weyler fue uno de los militares y políticos más influyentes de la Restauración: capitán general en Cuba y Filipinas, tres veces ministro de la Guerra y senador del Reino.

Fue capitán general de Canarias desde 1878 hasta 1883 y bajo su etapa se impulsaron sedes e infraestructuras militares en ambas capitales, lo que cimentó una asociación pública entre su figura y el Archipiélago.

Esa ligazón ayuda a explicar que la Corona escogiera la isla de Tenerife como denominación del marquesado concedido en 1887.

Qué hizo en Canarias

Cuando Valeriano Weyler llegó como capitán general de Canarias en 1878, encontró a la jefatura militar instalada aún en el Palacio de Carta, un edificio noble pero envejecido y poco funcional para las necesidades de la época.

Enseguida movió hilos en Madrid para lograr un nuevo cuartel general digno del creciente papel de Santa Cruz. A finales de ese mismo año quedó aprobada la construcción del Palacio de la Capitanía General de Canarias y, con los trámites resueltos, las obras arrancaron el 1 de mayo de 1879.

El ritmo fue intenso. En apenas diecinueve meses, el 31 de diciembre de 1880, el inmueble estaba terminado y la Capitanía se trasladó allí. La decisión no solo resolvía un problema funcional sino que fijaba a Santa Cruz en el mapa institucional del Archipiélago y ordenaba su entorno urbano.

Mientras tanto, al otro lado de la provincia, Weyler impulsaba también la organización del Gobierno Militar en Las Palmas de Gran Canaria, dotándolo de sede propia para la administración castrense de la parte oriental del Archipiélago.

Su paso por Canarias dejó, así, una huella muy concreta y, en el caso de Tenerife, una ciudad (Santa Cruz) que empezaba a articularse alrededor de su nueva Capitanía.

Plaza Weyler

La Plaza Weyler nació como consecuencia directa de ese nuevo centro de poder. En 1893 el Ayuntamiento trazó una anteplaza frente al Palacio de Capitanía, con proyecto del ingeniero Vicente Armiño.

El espacio, de unos 3.600 m², se concibió como un salón urbano conectado con la calle del Castillo, arteria comercial de la ciudad, y con las vías que hoy identificamos como Méndez Núñez y 25 de Julio.

Pocos años después, el Consistorio encargó en Génova la pieza que acabaría dándole carácter al conjunto: una fuente de mármol de Carrara de aire neorrenacentista, obra del escultor Achille Canessa.

Llegó durante la alcaldía de Pedro Schwartz, se colocó en 1899 y las crónicas sitúan su inauguración en 1901. Desde entonces, lo que vemos cuando cruzamos la plaza es el resultado de aquella secuencia que remite, directamente, al paso de Weyler por la isla.

Los marqueses desde entonces

Desde su creación, el marquesado ha ido pasando de generación en generación, siempre lejos del ruido público. Su primer portador lo cedió en vida, pues la tradición nobiliaria permite que el titular, si lo desea, transmita el honor antes de morir.

Entró entonces Valeriano Weyler y Santacana, II marqués (1923–1931). Su tiempo fue breve y turbulento y, con su fallecimiento, el título quedó en una especie de letargo administrativo.

No se desvaneció pero quedó en suspenso, por así decirlo, hasta Fernando Weyler y López de Puga, III marqués (1953–1998). Su nombre reaparece cuando el Estado vuelve a poner orden en la cartografía nobiliaria del siglo XX: se expide la real carta de sucesión y el marquesado retoma su andadura pública.

La “real carta” es, en esencia, el documento que hace visible la continuidad: acredita derechos, asienta la genealogía y devuelve al título su sitio en la lista oficial.

Desde 1999 el título lo lleva Fernando Weyler y Sarmiento, IV marqués de Tenerife. En su caso, el título es sobre todo memoria y un símbolo que une el gesto de la Corona de 1887 con el presente, sin privilegios materiales, pero con esa carga de historia que explica no solo apellidos, sino también plazas y edificios que aún hoy definen el paisaje urbano.

Hermanamiento

Para finalizar, hay que destacar que hace poco más de un mes una petición ciudadana abogaba por el hermanamiento entre Santa Cruz de Tenerife y Palma de Mallorca. Una instancia llevada a cabo por tres vecinos de la capital, uno de ellos el propio Weyler Sarmiento, que invocó en su solicitud los lazos históricos entre ambas ciudades y, en particular, la figura de su antepasado Valeriano Weyler y Nicolau.

El expediente, aprobado por unanimidad en el Pleno, incorpora precisamente la biografía del general Weyler como uno de los argumentos centrales de conexión, de modo que la firma del actual marqués no solo impulsa la iniciativa, sino que busca actualizar y prolongar el vínculo histórico de la familia Weyler entre Palma y Santa Cruz.