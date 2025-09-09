La construcción del Circuito del Motor en Atogo (Granadilla de Abona) es recibida con cautela. Mientras el Partido Popular se manifiesta abiertamente defensor de este proyecto en el Cabildo de Tenerife y en el Ayuntamiento granadillero, donde su concejal Marco Antonio Rodríguez asegura que «estamos a favor», y Coalición Canaria lo respalda como una «infraestructura de primer nivel», los socialistas discrepan entre sí.

En el caso del Cabildo, el PSOE opta por mantenerse a la expectativa de la evolución de los trabajos y de la gestión de esta obra, sujeta aún a decisiones judiciales. Sin embargo, en la Corporación municipal de Granadilla de Abona su portavoz, Jennifer Miranda, mantiene el discurso que defendió durante su año y medio en la Alcaldía: «El Circuito del Motor no va a resolver ni uno solo de los problemas de la isla de Tenerife, menos aún los de la comarca sur. Es un proyecto más propio de otra época».

No es una prioridad

Miranda defiende que «con los retos que tenemos que afrontar para cambiar, fortalecer y diversificar nuestro modelo productivo, un proyecto como este apunta en la dirección exactamente opuesta». Consciente de que la ciudadanía no está interesada en este proyecto, se muestra convencida de que «su ejecución empeorará muchos de los problemas cronificados de esta comarca, como son la movilidad, la falta de vivienda para residentes o las condiciones precarias de la clase trabajadora». En esa línea, sostiene que siendo «la prioridad de algunos políticos», sin embargo, «no lo es ni de los granadilleros ni de la gente que reside en esta Isla».

Obra en marcha

La obra del Circuito del Motor comenzó este verano en 650.000 metros cuadrados del paraje Los Duques de Atogo, en la medianía de Granadilla de Abona. Este proyecto surge hace 35 años. Su ejecución fue adjudicada el 22 de diciembre de 2023 por el Gobierno insular actual (CC-PP) a Sacyr Construcción y Servicios Bahillo por 44,1 millones de euros, si bien el grupo de gobierno del mandato 2019-2023 (PSOE-Cs) dejó el expediente casi ultimado.

Esta obra está afectada por cuatro denuncias presentadas por el colectivo ecologista Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN). Dos de ellas ya cuentan con autos judiciales recurridos. Uno declaró la caducidad del informe de impacto medioambiental, otro sentenció lo contrario, que está vigente, y dos están pendientes de sentencia.

Sin sentencia firme

La situación judicial, sin pronunciamiento en firme, permite al Gobierno insular defender el inicio de las obras, además de la obligatoriedad de cumplir con una concesión administrativa iniciada por el equipo de mando anterior del Cabildo de Tenerife y culminada por el actual.

De primer nivel

Con esta perspectiva, el alcalde de Granadilla de Abona, José Domingo Regalado, opta por un pronunciamiento institucional y expresa que «la construcción del Circuito es una obra insular que albergará nuestro municipio y que dará respuesta a la demanda de los aficionados al motor de la Isla y de Canarias, que llevan reclamando durante décadas poder contar con una infraestructura deportiva de primer nivel».