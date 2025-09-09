El cierre del Anillo Insular de Tenerife supera los 302 millones por las mejoras del túnel

El presupuesto del tramo del Anillo Insular entre Santiago del Teide y El Tanque se incrementa en casi 21,5 millones de euros a causa de las mejoras ambientales, de eficiencia energética y de seguridad que la Consejería de Obras Públicas implementa en el túnel de Erjos. El coste pasa a superar los 302,6 millones de euros, 61,1 millones más de los 241,5 por los que fue adjudicada esta obra, teniendo en cuenta las tres actualizaciones de precios aplicadas desde el inicio de los trabajos, en noviembre del año 2019: 3,7 (2022), 15 (2023) y 7,2 (2024) millones. A esta cifra se suma la indemnización de 13,7 millones que el Gobierno canario abonó a la UTE OHL como adjudicataria definitiva, por sentencia judicial.

Medidas innovadoras

El último cambio en el proyecto introduce «medidas innovadoras en materia de sostenibilidad». Consisten en la construcción de una planta fotovoltaica de 500 kilovatios de potencia nominal, que se ubicará sobre el falso túnel de la entrada sur del túnel y que cubrirá el 16% de la demanda energética del propio túnel; utilizar revestimiento proyectado y aplicar tecnología de última generación en la ventilación, iluminación, comunicación y control.

El coste por kilómetro

Con el gasto actual, cada uno de los 11,3 kilómetros del tramo del Anillo Insular Santiago del Teide-Erjos supone la inversión de 26,7 millones por kilómetro de carretera. De ellos, 5,1 corresponden al túnel de Erjos, el tercero de mayor longitud en el país. Se da la circunstancia de que solo tendrá dos carriles por sentido al paso por el referido túnel.

En 2027

La finalización y puesta en servicio de esta obra fue anunciada por última vez para el primer trimestre del año 2027, si bien el acta de replanteo la firmaron el 14 de noviembre de 2019 y los trabajos comenzaron días después con un plazo de ejecución de 48 meses.

Túnel de Erjos en construcción / Carsten W. Lauritsen / v

Causas de la demora

La covid, de forma prioritaria, e inconvenientes vinculados a la disponibilidad de material, entre otras cuestiones, demoran la conclusión de los trabajos. El momento más crítico se produjo en marco del año pasado, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) anuló la adjudicación que el Gobierno autonómico del pacto de las flores (PSOE-NC-Sí Podemos Canarias-ASG) realizó de esta obra a la UTE de FCC por excluir a la UTE de OHL, a la que el Ejecutivo anterior (CC), con Pablo Rodríguez como consejero de Obras Públicas, había adjudicado los trabajos en primera instancia. Esta situación se solventó con el pago a OHL de 13,7 millones de euros en concepto de indemnización.

No es el cierre

Aunque la obra se denomina formalmente Actualización del proyecto de construcción: nuevo proyecto del tramo El Tanque-Santiago del Teide (cierre del anillo insular de Tenerife), el cierre real de «esta infraestructura que vertebra el tráfico rodado en Tenerife» queda pendiente de la aprobación y ejecución del tramo que discurre entre los municipios norteños de San Juan de la Rambla e Icod de los Vinos, con el trazado más complejo de esta carretera que transita por el sitio de interés científico Barranco de Ruiz y Las Aguas.

Una adjudicación errónea El coste del Anillo Insular entre Santiago del Teide y El Tanque aumentó 13,7 millones porque el TSJC anuló la adjudicación a la empresa que sigue ejecutando la obra. En junio de 2019, el Gobierno canario del momento (CC, con apoyo externo de PP y ASG), adjudicó a la UTE de OHL. El consejero de Obras públicas era Pablo Rodríguez, como ahora. Tres meses después, el Ejecutivo del pacto de las flores (PSOE-NC-Sí Podemos-ASG) excluyó a OHL y adjudicó a la UTE de FCC. El recurso de ésta lo resuelve a su favor el Tribunal en marzo de 2024 y atribuye a OHL la adjudicación de la obra, que ya realizaba FCC. El Gobierno regional actual (CC-PP) acuerda una indemnización con OHL que supera los 13,7 millones, la obra no se para y la realiza FCC.

Características

La UTE formada por las empresas FCC, El Silbo y Syocsa-Inarsa ejecuta el tramo El Tanque-Santiago del Teide, el llamado cierre oeste del Anillo Insular, carretera que une los corredores norte y sur de la Isla. Esta vía enlazará las autopistas TF-1 y TF-5, dando continuidad a las actuaciones ya finalizadas entre Adeje y Santiago del Teide, en el sur, y entre Icod de Los Vinos y El Tanque, por el Oeste.

La nueva vía, cuyo límite de velocidad será de 80 kilómetros a la hora, estará compuesta por una calzada de dos carriles de 3,50 metros a cielo abierto y doble dentro del túnel, con arcenes de 2,50 metros: tres kilómetros desde El Tanque hasta el túnel, los 5,1 kilómetros de este y otros 2,4 kilómetros de carretera hasta Santiago del Teide. Habrá dos enlaces, uno en El Tanque y otro en Santiago del Teide, un viaducto, un túnel artificial para salvar el núcleo de Barrio Nuevo, cuatro pasos inferiores y dos superiores en los cruces de la carretera con varios caminos o glorietas y una pasarela peatonal que servirá para el Camino de la Virgen de Lourdes desde la parte trasera de la gasolinera situada en el casco urbano de Santiago del Teide. De su trazado de 11,3 kilómetros, la mitad discurren en túneles o túneles artificiales, duplicando la calzada en esos tramos, matizó Obras Públicas.

Momento de la primera perforación del túnel. / Carsten W. Lauritsen / v

El gran túnel

El túnel de Erjos, de 5,1 kilómetros de largo y que quedó completamente abierto tras el verano de 2024, permitirá salvar el Parque Rural de Teno y la población de Erjos sin afectarlos, preservando una zona de alto valor ambiental. La salida sur se sitúa en el Valle de Santiago del Teide, desde donde la vía circunvala el casco urbano santiagués hasta conectar con el tramo sur del Anillo Insular, que discurre entre Santiago del Teide y Adeje, pasando por Guía de Isora. Los primeros 14,5 de los 21 kilómetros de este tramo (Las Manchas-barranco de Erques) en sentido Adeje, cuentan con un solo carril. Obras Públicas licitó la redacción del proyecto durante el mandato pasado.