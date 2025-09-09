Cuando el barrio se une: una recogida de residuos en la playa para reforzar la vida comunitaria

Frente al bar de la playa de Punta Brava, decenas de personas aguardaban en torno a una mesa las primeras indicaciones por parte de la Asociación Rayuela. La entidad desarrolló este martes en este enclave costero el proyecto Infraestructuras Sociales: Los Palacios del Pueblo de Tenerife, en colaboración con la plataforma Stop Vertidos al Mar y la iniciativa Precious Plastics Canarias. Palacios del Pueblo pretende reforzar el apoyo mutuo, combatir el aislamiento y prevenir el malestar emocional en barrios que sienten en sus propias carnes los efectos de la presión urbanística y del turismo.

Las personas presentes se organizaron en dos grupos. El primero se encargó de recoger colillas, comenzando en la Playa del Castillo y avanzando hasta Punta Brava. El segundo, se centró en la recogida de los plásticos, partió desde la Playa Chica. Armados con cestos agujereados para separar la arena de los residuos, guantes y bolsas donde guardar cada hallazgo, los voluntarios iniciaron la tarea con entusiasmo, decididos a transformar la orilla con cada paso.

Proyecto

El proyecto nace de las necesidades que Rayuela detectó en su propio trabajo. La entidad, que desarrolla programas de empleo y acción social en distintos barrios de la Isla, entendió que hacía falta una propuesta que no solo se centrara en la inserción laboral o la ayuda puntual, sino que construyera vínculos duraderos.

"Teníamos la necesidad de crear un proyecto que nos vinculara al territorio, con la protección del lugar y que respondiera a los intereses de nuestro propio equipo", explica Irene Ruán, coordinadora de la iniciativa. Así surgió la idea de los Palacios del Pueblo, un espacio simbólico y real donde volver a encontrarse como vecinos.

La elección de Punta Brava y San Andrés no fue casual. Ambas zonas comparten una característica común: el fuerte impacto de la vivienda vacacional sobre un territorio limitado. "Consideramos que eran lugares particulares porque se nota la presencia de las viviendas turísticas y también es algo que sienten las personas que viven allí", detalla Ruán. A la presión urbanística se suma, además, un arraigo comunitario profundo que se vincula a las tradiciones y a la memoria de barrio, que Rayuela ha querido rescatar y fortalecer.

Punta Brava

La acogida en Punta Brava ha sido positiva, aunque no exenta de dificultad. "Al principio cuesta, porque es un proceso comunitario y además el barrio vive un malestar evidente con lo que está ocurriendo con el turismo y con la playa", reconoce la coordinadora. Pero el diálogo ha ido abriendo caminos ya que al hablar con la gente han podido construir una relación de confianza, y el vecindario se ha dado cuenta de que "somos un canal para trasladar sus inquietudes y tratar de construir otras cosas juntos".

De hecho, el proyecto arranca con un estudio sobre salud mental realizado junto a la Universidad de La Laguna, que permitirá medir el impacto de la intervención y comprobar la eficacia del modelo en contextos de desplazamiento poblacional derivados del turismo.

"El mayor riesgo para la vida comunitaria es la soledad", afirma Ruán. "Tendemos a una sociedad individualizada en la que, cuando ocurre un problema, buscamos soluciones individuales en lugar de colectivas. Por eso creemos necesario reforzar todo lo que tenga que ver con apoyo comunitario, con redes y lazos de vecindad".